Фото: Мирон Доровских В селе Бурибай Хайбуллинского района Башкирии открылся офис МФЦ «Мои документы» Фото: Мирон Доровских

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В селе Бурибай Хайбуллинского района Башкирии открылось новое территориально обособленное структурное подразделение РГАУ МФЦ «Мои документы».

Офис расположился в здании администрации сельского поселения на ул.Горького, 66.

Теперь жители села Бурибай смогут обратиться за всеми услугами, которые предоставляются через центр «Мои документы» в селе Акъяр, а это 285 государственных и муниципальных услуг.

Ознакомиться с полным перечнем услуг можно на официальном сайте в разделе «Услуги» при выборе отделения РГАУ МФЦ с. Акъяр.

Прием граждан в селе Бурибай будет проходить в порядке живой очереди по графику: понедельник — пятница с 09:00 ч. до 13:00 ч. Предварительная запись не требуется.