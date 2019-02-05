В Башкирии пройдет Неделя науки: «Башинформ» публикует подробную программу мероприятий

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

С 5 по 8 февраля в Уфе и Башкирии пройдут мероприятия Недели науки в Республике Башкортостан.

События приурочены ко Дню Российской науки, который отмечается 8 февраля.

В течение Недели науки ученые республики проведут «Академические часы» для молодежи: встречи и конференции, круглые столы для научного сообщества и расскажут о деятельности ученых в средствах массовой информации.

5 февраля ученые-офтальмологи Института глазных болезней организуют научно-познавательную площадку для школьников «Миопия – проблема XXI века», где расскажут о влиянии гаджетов на зрение, проведут ознакомительные курсы WetLab и даже продемонстрируют показательную операцию.

Место проведения: НИИ Глазных болезней в Уфе (ул. Пушкина 90).

Лекции «академического часа» для старшеклассников Уфы пройдут 6 февраля:

В 39-й и 91-й гимназиях Уфы вице-президент Академии наук РБ Александр Дегтярев (доктор экономических наук, профессор) проведет научно-познавательные лекции в рамках «Школа лидерства» по теме «Ученые и наука в РБ».

А в 23-й и 44-й школах города Уфы вице-президент Академии наук РБ Айтуган Акманов (доктор исторических наук, профессор) представит старшеклассникам научное видение новых страниц истории нашего региона – например, академик расскажет об истории образования Башкортостана.

В Инженерном лицее №83 член-корреспондент Академии наук РБ Ильяс Гималтдинов (доктор физико-математических наук, профессор) расскажет все об энергетике будущего, основным энергетическим источником же будут газовые гидраты.

На базе высших учебных заведений пройдут лекции ученых Академии наук Республики Башкортостан:

В 10.00 5 февраля и в 12.00 6 февраля профессор Академии наук РБ Дмитрий Ахмедзянов расскажет о будущем авиастроения страны «Авиастроение – драйвер научно-технического развития промышленности страны». Лекция и посещение музея состоятся в музее авиационных двигателей во 2-м корпусе УГАТУ.

6 февраля в 15.00 на кафедре общей химии УГАТУ доктор химических наук, академик-секретарь отделения химии АН РБ Владимир Докичев представит занимательные опыты по химии для школьников и студентов.

7 февраля доктор медицинских наук Махмуд Тимербулатов представит новые горизонты хирургии в научно-познавательной лекции для студентов «Эндовидеохирургия: достижения, перспективы» в главном корпусе Башкирского государственного медицинского университета.

8 февраля в Башкирском государственном аграрном университете член-корреспондент Академии наук РБ Салават Мударисов расскажет, как новые технологии работы с почвой позволят не превратить наши земли в пустыню.

В рамках Недели науки пройдут профильные мероприятия для ученых.

В Стерлитамаке ученые Уфимского НИИ Глазных болезней проведут мастер-класс по факоэмульсификации катаракты для специалистов офтальмологического отделения ГКБ № 3 и расскажут о современных технологиях хирургии катаракты.

6 февраля в Уфимском институте химии УФИЦ РАН пройдет встреча с учеными Экспертного центра химизации производственных процессов нефтяной компании «Роснефть» Виктором Гусаковым и Александром Волошиным.

Результаты работы наших ученых-аграриев на Всероссийском форуме в Ростове-на-Дону представит академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук Халил Сафин (доктор с/х наук, профессор). Наработки ученых-аграриев позволили достич хороших урожаев в зоне рискованного земледелия – примером тому успешное выращивание пшеницы, рапса, подсолнечника, кукурузы, на примере СПК «Красная Башкирия».

6 февраля пройдет День «Башкирской энциклопедии».

7 февраля в 14.00 в Академии наук Башкортостана пройдет круглый стол «Актуальные проблемы социального, межнационального и культурного развития Республики Башкортостан в исследованиях ученых Института стратегических исследований РБ по результатам грантовых проектов РФФИ».

Неделя науки завершится 8 февраля церемонией вручения грантов Республики Башкортостан молодым ученым в Колонном зале на ул. Пушкина 106 и торжественным заседанием в здании Академии наук Республики Башкортостан на ул. Кирова 15