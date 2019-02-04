Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.66

EUR 75.14

4 февраля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе летом начнут устанавливать новые «умные» остановки

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе летом начнут устанавливать новые «умные» остановки. В этом и следующем годах планируется обновить около 200 пунктов в городе. Сегодня интерактивный остановочный павильон и автобус в новом оформлении представили врио главы республики Радию Хабирову.

По словам председателя Госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова, в регионе в 2019-2020 годах планируется приобрести 250 новых автобусов большой вместимости. 183 автобуса малого класса будут заменены на средний. Уже приобретено 16 автобусов среднего класса. Все они будут оформлены в единой цветовой гамме — «башкирском триколоре».

На всех видах транспорта в городе будет действовать единая транспортная карта. На первом этапе в процесс будут вовлечены все государственные перевозчики, Башавтотранс, МУЭТ, электротранспорт, затем – частные перевозчики. Они уже выразили готовность, доложил глава Госкомтранса.

﻿«Таким образом, через применение мультимодальной транспортной системы, мы планируем решить проблему недостаточности подвижного состава. Человек сможет пользоваться различными видами транспорта, не переплачивая, пересаживаясь с одного вида на другой, — сказал Тимур Мухаметьянов.
Остановочные павильоны будут оснащены USB-портами для зарядки гаджетов, информационным табло: благодаря системе навигации пассажиры смогут видеть время подхода автобусов и троллейбусов. Также новые «умные» остановки будут оборудованы системой видеонаблюдения и «тревожными кнопками» экстренного вызова полиции для обеспечения безопасности в транспорте и на улицах. Также планируется оснастить павильоны бесплатным Wi-Fi и картами маршрутов.

Такой остановочный пункт, только в уменьшенном варианте, уже расположен на Верхнеторговой площади. Новые остановочные павильоны начнут устанавливать в городе с июня, в первую очередь, в тех местах, где необходим апгрейд.

Теги: благоустройство города, автобусы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе женщина исцарапала гвоздем около 15 машин: в МВД Башкирии прокомментировали инцидент
В Уфе 3 февраля женщина «вооружилась» гвоздем и исцарапала капоты припаркованных во дворе дома автомобилей. Таким образом, она испортила около 15 машин.
В Башкирии некоторые школы смогут перейти на «пятидневку» с 1 апреля
В Башкирии некоторые из школ смогут перейти на пятидневную учебную неделю уже с 1 апреля. Об этом и.о. министра образования республики Айбулат Хажин заяв
МЧС Башкирии предупреждает жителей об ухудшении погодных условий
МЧС по Башкирии предупреждает жителей об ухудшении погодных условий. 4 февраля по республике ожидается снег, метель,на дорогах снежные заносы. Ухудшени
В Башкирии температура воздуха понизится до минус 33 градусов
Ночью 5 февраля по востоку Башкирии прогнозируется понижение температуры до минус 33 градусов. Об этом сообщает Башгидрометцентр. Ночью без осадков, дн
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть