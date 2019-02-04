УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе летом начнут устанавливать новые «умные» остановки. В этом и следующем годах планируется обновить около 200 пунктов в городе. Сегодня интерактивный остановочный павильон и автобус в новом оформлении представили врио главы республики Радию Хабирову.

По словам председателя Госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова, в регионе в 2019-2020 годах планируется приобрести 250 новых автобусов большой вместимости. 183 автобуса малого класса будут заменены на средний. Уже приобретено 16 автобусов среднего класса. Все они будут оформлены в единой цветовой гамме — «башкирском триколоре».

На всех видах транспорта в городе будет действовать единая транспортная карта. На первом этапе в процесс будут вовлечены все государственные перевозчики, Башавтотранс, МУЭТ, электротранспорт, затем – частные перевозчики. Они уже выразили готовность, доложил глава Госкомтранса.

﻿«Таким образом, через применение мультимодальной транспортной системы, мы планируем решить проблему недостаточности подвижного состава. Человек сможет пользоваться различными видами транспорта, не переплачивая, пересаживаясь с одного вида на другой, — сказал Тимур Мухаметьянов.

Остановочные павильоны будут оснащены USB-портами для зарядки гаджетов, информационным табло: благодаря системе навигации пассажиры смогут видеть время подхода автобусов и троллейбусов. Также новые «умные» остановки будут оборудованы системой видеонаблюдения и «тревожными кнопками» экстренного вызова полиции для обеспечения безопасности в транспорте и на улицах. Также планируется оснастить павильоны бесплатным Wi-Fi и картами маршрутов.

Такой остановочный пункт, только в уменьшенном варианте, уже расположен на Верхнеторговой площади. Новые остановочные павильоны начнут устанавливать в городе с июня, в первую очередь, в тех местах, где необходим апгрейд.