В Уфе летом начнут устанавливать новые «умные» остановки
УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Уфе летом начнут устанавливать новые «умные» остановки. В этом и следующем годах планируется обновить около 200 пунктов в городе. Сегодня интерактивный остановочный павильон и автобус в новом оформлении представили врио главы республики Радию Хабирову.
По словам председателя Госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова, в регионе в 2019-2020 годах планируется приобрести 250 новых автобусов большой вместимости. 183 автобуса малого класса будут заменены на средний. Уже приобретено 16 автобусов среднего класса. Все они будут оформлены в единой цветовой гамме — «башкирском триколоре».
На всех видах транспорта в городе будет действовать единая транспортная карта. На первом этапе в процесс будут вовлечены все государственные перевозчики, Башавтотранс, МУЭТ, электротранспорт, затем – частные перевозчики. Они уже выразили готовность, доложил глава Госкомтранса.
«Таким образом, через применение мультимодальной транспортной системы, мы планируем решить проблему недостаточности подвижного состава. Человек сможет пользоваться различными видами транспорта, не переплачивая, пересаживаясь с одного вида на другой, — сказал Тимур Мухаметьянов.Остановочные павильоны будут оснащены USB-портами для зарядки гаджетов, информационным табло: благодаря системе навигации пассажиры смогут видеть время подхода автобусов и троллейбусов. Также новые «умные» остановки будут оборудованы системой видеонаблюдения и «тревожными кнопками» экстренного вызова полиции для обеспечения безопасности в транспорте и на улицах. Также планируется оснастить павильоны бесплатным Wi-Fi и картами маршрутов.
Такой остановочный пункт, только в уменьшенном варианте, уже расположен на Верхнеторговой площади. Новые остановочные павильоны начнут устанавливать в городе с июня, в первую очередь, в тех местах, где необходим апгрейд.