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4 февраля Понедельник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии температура воздуха понизится до минус 33 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: Галина Бахшиева

В Башкирии температура воздуха понизится до минус 33 градусов Фото: Галина Бахшиева

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Ночью 5 февраля по востоку Башкирии прогнозируется понижение температуры до минус 33 градусов. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

Ночью без осадков, днем местами небольшой снег, слабая метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -22,-27, по востоку -28,-33, днем -15,-20, по востоку до -26.

По сведениям Гидрометцентра России, в Башкортостане в первой декаде февраля среднесуточные температуры воздуха ожидаются около нормы, по востоку республики — на 2 градуса ниже нормы.

Теги: прогноз погоды
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