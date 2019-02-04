В Башкирии температура воздуха понизится до минус 33 градусов
В Башкирии температура воздуха понизится до минус 33 градусов Фото: Галина Бахшиева
УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Ночью 5 февраля по востоку Башкирии прогнозируется понижение температуры до минус 33 градусов. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Ночью без осадков, днем местами небольшой снег, слабая метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -22,-27, по востоку -28,-33, днем -15,-20, по востоку до -26.
По сведениям Гидрометцентра России, в Башкортостане в первой декаде февраля среднесуточные температуры воздуха ожидаются около нормы, по востоку республики — на 2 градуса ниже нормы.