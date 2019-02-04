Фото: Минэкологии РБ В Аургазинском районе Башкирии школьники спасают рыбу от замора Фото: Минэкологии РБ

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Школы Аургазинского района присоединились к ежегодной акции «Спасем рыбу от замора». С помощью взрослых подростки сделают на льду водоемов лунки и дадут доступ воздуха. Чтобы лунки не затянуло обратно льдом, их «укрепляют» пучками соломы или камыша.

«Толщина льда сейчас составляет 40 см, снежное одеяло не пропускает свет. Это препятствует фотосинтезу водорослей. Водные растения без света отмирают, начинается процесс гниения, при котором выделяются опасные для жизни продукты гниения — метан и сероводород. В результате рыба погибает. Но спасти ее можно, для этого в течение многих лет проводится акция, в том числе на озерах Аургазинского райна», — рассказали в Минэкологии РБ.