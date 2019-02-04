Фото: автор Радий Хабиров поручил мэру Уфы до сентября решить ситуацию с преступностью в Инорсе Фото: автор

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 4 февраля о состоянии преступности и проекте программы обеспечения общественной безопасности в микрорайоне Инорс Калининского района Уфы сообщил секретарь Межведомственного совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов.

Как информировало агентство «Башинформ», в начале декабря прошлого года в региональном правительстве именно этот микрорайон был назван самым опасным в Уфе по нескольким показателям.

«Проведенный анализ в разрезе муниципальных образований показал, что, несмотря на общереспубликанскую положительную динамику, на ряде территорий ситуация с преступностью остается напряженной. Так, в микрорайоне Инорс Калининского района по итогам 2018 года количество зарегистрированных преступлений увеличилось более чем на 6%, при общем снижении по республике на 5,8%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло практически на 19%», — доложил Алексей Касьянов.

В прошлом году в Инорсе отмечался рост разбойных нападений более чем в 2,5 раза, убийств — почти в 2 раза, краж — на 10%, грабежей – на 9%. На первом месте находятся кражи, на втором месте — преступления, связанные с оборотом наркотиков.

«Анализ показал, что преступления в общественных местах и на улицах чаще всего совершаются в темное время суток. Наиболее криминогенно-пораженные улицы — это Ферина, Транспортная, Лесунова, Тухвата Янаби, Мушникова», — сказал секретарь Межведомственного совета общественной безопасности РБ.

Микрорайон активно развивается – застраивается, увеличивается его численность. С учетом этих факторов, совместно с администрацией Уфы и Калининского района, подготовлен проект программы обеспечения общественной безопасности в микрорайоне Инорс. Воплощение этого документа в жизнь позволит снизить уровень преступности на этой территории. В рамках проекта предусмотрены: строительство плавательного бассейна для приобщения детей и подростков к здоровому образу жизни, крупный торговый центр с кинозалом. Эти объекты планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года. На стадии проектирования — спортивный комплекс и центр спортивных единоборств. В числе первоочередных мер предлагается смонтировать не менее 500 дополнительных светоточек — ориентировочные затраты на это составят около 10 млн рублей. Кроме того, предлагается оснастить места массового пребывания людей системой непрерывного видеонаблюдения с архивацией данных до 30 дней — порядка 15 млн рублей. На территории ЖК «Полесье» предполагается выделить дополнительное помещение для участкового пункта полиции. Два стационарных пункта необходимо установить на пересечении улиц Сельской Богородской и Лесунова, а также Т. Янаби и Фронтовых Бригах.

«Все эти и другие мероприятия предлагается реализовать до 1 сентября 2019 года. Представленная программа является пилотным проектом, по результатам ее реализации и анализа эффективности предлагается разработать аналогичные программы и по другим муниципальным образованиям, в которых будет отмечаться ухудшение оперативной обстановки», — подытожил Алексей Касьянов.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил мэру Уфы Ульфату Мустафину до сентября этого года решить ситуацию с преступностью в Инорсе и доложить о первых итогах.

«В ходе анализа состояния преступности в республике мы обратили внимание, что ситуация именно в Инорсе начала сильно «фонить». Уличная преступность, то, от чего мы наших граждан должны уберечь и защитить, увеличилась. Это, как правило, неосвещенные неухоженные улицы, там, где нет камер видеонаблюдения. Поэтому мы взяли пример Инорса в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств, — сказал врио главы Башкирии Радий Хабиров и обратился к мэру Уфы. — Ульфат Мансурович, примите это как поручение. Пусть у вас этим кто-то предметно занимается. Как мы говорим, у каждой победы и каждого поражения есть конкретные фамилия, имя и отчество. Это пилотный проект. Если он у нас получится, мы будем его реализовывать далее. Предлагаю первые итоги получить к сентябрю. Вы должны укатать эту ситуацию, чтобы у нас с уличной преступностью было там покончено, чтобы мы сбили волну грабежей и насильственных преступлений».