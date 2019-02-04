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В Башкирии усилят меры по обеспечению безопасности пассажирских перевозок

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии усилят меры по обеспечению безопасности пассажирских перевозок Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии проведут внеплановые проверки состояния дорог, в особенности тех, по которым ездят школьные автобусы, и организуют технические осмотры пассажирских транспортных средств. Об этом сообщил председатель республиканского Госкомтранса Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании в Правительстве Башкирии в понедельник, 4 февраля.

За неделю в Башкортостане произошло 51 ДТП, погибли восемь человек, 62 пассажира пострадали. Одна из предварительных причин — выезд на встречную полосу и несоблюдение скоростного режима.

1 февраля в Учалинском районе Башкирии школьный автобус наехал на снежный накат и опрокинулся в кювет. В салоне находились девять детей и один сопровождающий взрослый. Дети, к счастью, были пристегнуты и не пострадали, за исключением одной девочки, которая получила гематому, после осмотра медики отпустили ее домой. Сопровождающий получил перелом, был не пристегнут. Все они получат компенсации по страховке.

3 февраля в Дюртюлинском районе на трассе Москва — Уфа при обгоне водитель автомобиля «Киа Сид» погиб в лобовом столкновении с автомобилем «Пежо». В этот же день в Салаватском и Зианчуринском районах произошли две аварии с участием пассажирских автобусов. На дороге Кропачево — Месягутово — Ачит пассажирский автобус Башавтотранса по касательной столкнулся с автоцистерной, а на трассе Уфа — Кувандык автобус с шестью пассажирами опрокинулся.

«Дорожные условия были хорошие, сухой асфальт, водитель, предположительно, заснул за рулем. В настоящее время на дорогах Башкирии местами наблюдается гололед. Работают 613 единиц техники», — доложил Тимур Мухаметьянов.

Теги: дороги, безопасность
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