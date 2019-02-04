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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии из-за 58 сообщений о заложенных бомбах было эвакуировано более 11 тысяч человек

ОБЩЕСТВО
Фото: источник ИА «Башинформ»

В Башкирии из-за 58 сообщений о заложенных бомбах было эвакуировано более 11 тысяч человек Фото: источник ИА «Башинформ»

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии на прошедшей неделе поступило 58 сообщений, связанных с угрозой террористического акта. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 4 февраля сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«Пик угроз зарегистрирован 31 января, когда по электронной почте были получены сообщения о заложенных взрывных устройствах на 33-х объектах. Анонимные сообщения привели к массовой эвакуации в учреждениях и организациях. Всего было эвакуировано свыше 11 тысяч человек. Взрывных устройств обнаружено не было», — сказал руководитель ведомства.

Как сообщало агентство «Башинформ», 29 января до Башкортостана докатилась волна ложных сообщений о минировании государственных учреждений, которая захлестнула российские города. Людей эвакуировали из бизнес-центра «Нестеров», «Гостиного двора», универмага «Уфа», а также из больниц и районного муниципалитета. Вторая волна эвакуаций произошла 31 января и коснулась уфимских школ, поликлиник и больниц.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, эвакуация
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