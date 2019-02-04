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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимская школьница рассказала о судьбе породистого жеребца, спасенного ею от ножа мясника

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимская школьница, спасшая от гибели жеребенка в октябре прошлого года, рассказала агентству «Башинформ», что сейчас происходит с ее подопечным — где он и как себя чувствует.

Напомним, что 17-летняя Станислава Матвеева, благодаря помощи мамы и неравнодушных граждан, смогла выкупить породистого жеребца у мясника из Татарстана. Жизнь будённовской лошади была оценена в 65 тысяч рублей. Девушка в последний момент собрала нужную сумму, добралась до места назначения и, с приключениями, но привезла коня в Уфу. Временно, пока сдавались все анализы и делались прививки для содержания в конюшне, школьница поселила Бакарди — так она назвала жеребца — у бабушки. В сарае при частном доме были созданы все необходимые условия для содержания лошади.

Одиннадцатиклассница сообщила ИА «Башинформ», что с Бакарди сейчас всё хорошо, он привыкает к другим лошадям в центре иппотерапии.

«Когда в Дёме сделали все необходимые прививки, стали думать, куда его перевести. На ипподроме постой дорогой, поэтому мы его решили привезти в центр иппотерапии на улице Авроры. Содержание стоит 12 тысяч рублей в месяц — это еще относительно недорого. Бакарди только начал осваиваться, привыкать к другим лошадям», — сообщила школьница.

Девушка приезжает к своему любимцу каждый день. Они гуляют в лесу.

«Центр удобно расположен в городе, до него легко и быстро можно доехать. Рядом есть лес, где мы гуляем. Как я уже рассказывала, занимаюсь конным спортом более семи лет, через год планирую приучить его к седлу, вожжам, затем к прыжкам. В перспективе, будем готовиться к соревнованиям», — поделилась собеседница.

Станислава сама разрабатывает план тренировок, посвящает Бакарди всё свое свободное от уроков время. Девушка счастлива, что всё сложилось именно так, а не иначе.

Видео и фотографии предоставлены Станиславой Матвеевой

Теги: животные
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