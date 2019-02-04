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В Демском ЗАГСе Уфы назвали редкие имена новорожденных

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Демском ЗАГСе Уфы назвали редкие имена новорожденных Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

1313 младенцев появились на свет в Демском районе Уфы в 2018 году. Из них 690 мальчиков и 623 — девочки. При этом 40% новорожденных — первые дети в семье. Примерно столько же малышей стали вторыми, а третьим, четвертым и более ребенком стали порядка 13% детей.

«Большинство малышей родились в браке. Это более 80%. Родители 112 младенцев не зарегистрировали официально отношений. А 84 ребенка родились у одиноких матерей. Также стоит отметить, что в Демском районе в прошлом году на свет появились 22 двойни», — рассказали представители ЗАГСа.

Амир, Аскар, Карим — самые популярные имена среди мальчиков Демы. У девочек — Арина, Софья, Ева, Карина. На удивление редкими оказались имена, казалось бы, привычные россиянам: Юрий, Николай, Татьяна и Ольга. Есть и необычные: Ямиль, Юнир, Ярослава, Эрика, Энже.

33 малыша родились у иностранных граждан, проживающих в Демском районе.

Теги: Уфа, Демский район, ЗАГС, редкие имена
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