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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МВД Башкирии проведет «горячую линию» по вопросам коррупции

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МВД Башкирии проведет «горячую линию» по вопросам коррупции Фото: Ксения Калинина

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкортостана могут сообщить о коррупционном преступлении, позвонив на телефон «горячей линии» МВД Башкирии. На вопросы ответят специалисты отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений Управления по работе с личным составом МВД по РБ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.

«Ваших звонков специалисты ждут 5 февраля с 10.00 до 11.00 по номеру: (347) 279-49-00», — обратились к гражданам в ведомстве.

Теги: МВД, горячая линия, корупция
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