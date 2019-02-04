МВД Башкирии проведет «горячую линию» по вопросам коррупции
МВД Башкирии проведет «горячую линию» по вопросам коррупции Фото: Ксения Калинина
УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
Жители Башкортостана могут сообщить о коррупционном преступлении, позвонив на телефон «горячей линии» МВД Башкирии. На вопросы ответят специалисты отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений Управления по работе с личным составом МВД по РБ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.
«Ваших звонков специалисты ждут 5 февраля с 10.00 до 11.00 по номеру: (347) 279-49-00», — обратились к гражданам в ведомстве.