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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Найденная в центре Уфы летучая мышь набрала вес и погрузилась в спячку в холодильнике

ОБЩЕСТВО
Фото: Михаил Кривошеев

Фото: Михаил Кривошеев

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Найденная в центре Уфы 16 января летучая мышь набрала вес и погрузилась в спячку в холодильнике. Об этом агентству «Башинформ» рассказал директор Зоологического музея Башгосуниверситета Михаил Кривошеев.

Как сообщалось ранее, неравнодушная школьница увидела на улице Пушкина ползущую по снегу летучую мышь – пожалела ее, принесла домой, согрела и на следующий день отдала ее в музей. Там выяснили, что это редкий для Уфы вид — двухцветный кожан. Мышонку дали кличку Пушкин и взвесили. Оказалось, что весит он чуть больше 9 граммов. Было принято решение откормить его, ввести в спячку, а весной отпустить на волю.

По словам директора музея, сейчас Пушкин весит чуть больше 15 граммов.

«Кормим его сверчками, в весе набирает медленно, скорее всего, это обусловлено его молодым возрастом. Вероятно, весной ему будет год. Докармливаем детским питанием. Коллеги из московского зоопарка подсказали, что для зимовки необходимо использовать советский холодильник, так как в импортных мыши сохнут. Для него выделили место в холодильнике, где мышонок благополучно погрузился в сон», — рассказал эксперт.

Справка.

  • Кожан двухцветный занесен в Красный список EUROBATS, МСОП, а также и во II приложение Бернской конвенции.

  • Вид охраняется, так как он находится под угрозой из-за инсектицидов и изменения их среды обитания.

  • Наибольшая известная продолжительность жизни составила 12 лет.

  • Сведений о двухцветном кожане и его поведении не очень много, так как он довольно редко встречается. Самки живут в небольших группах, около 50 животных, иногда до нескольких сотен взрослых особей женского пола.

  • Вид недостаточно изучен, но есть предположение, что двухцветный кожан на зимовку улетает на юг. Обнаружены две зимовки этих животных — в Пермской области и пещерах Башкирии. Есть сведения о зимовках в пещерах Свердловской области.

  • В период с октября по март летучие мыши впадают в спячку. Они зимуют в одиночку и могут переносить температуру до -2,6 градуса.

Теги: животные
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