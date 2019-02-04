Найденная в центре Уфы летучая мышь набрала вес и погрузилась в спячку в холодильнике

Фото: Михаил Кривошеев











Фото: Михаил Кривошеев

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Найденная в центре Уфы 16 января летучая мышь набрала вес и погрузилась в спячку в холодильнике. Об этом агентству «Башинформ» рассказал директор Зоологического музея Башгосуниверситета Михаил Кривошеев.

Как сообщалось ранее, неравнодушная школьница увидела на улице Пушкина ползущую по снегу летучую мышь – пожалела ее, принесла домой, согрела и на следующий день отдала ее в музей. Там выяснили, что это редкий для Уфы вид — двухцветный кожан. Мышонку дали кличку Пушкин и взвесили. Оказалось, что весит он чуть больше 9 граммов. Было принято решение откормить его, ввести в спячку, а весной отпустить на волю.

По словам директора музея, сейчас Пушкин весит чуть больше 15 граммов.

«Кормим его сверчками, в весе набирает медленно, скорее всего, это обусловлено его молодым возрастом. Вероятно, весной ему будет год. Докармливаем детским питанием. Коллеги из московского зоопарка подсказали, что для зимовки необходимо использовать советский холодильник, так как в импортных мыши сохнут. Для него выделили место в холодильнике, где мышонок благополучно погрузился в сон», — рассказал эксперт.

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