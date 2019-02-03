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Мнение: о мотивации учеников и цифравизации современной школьной программы

ОБЩЕСТВО
Фото: СФ БашГУ

Мнение: о мотивации учеников и цифравизации современной школьной программы Фото: СФ БашГУ

УФА, 3 фев 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Говоря о современном школьном образовании в Башкирии, в первую очередь, нужно позаботится о поготовке кадров. “Нам нужно начать обучать педагогов работать с детьми в творческой атмосфере”, ситает руководитель Школы программирования и цифрового творчества в Уфе Марина Насырова. Сейчас , по мнению собеседника агенства “Башинформ”, большинство педагогов завалены бумажной работой и «заниматься творчеством им просто некогда».

«Возможно, переход на пятидневную учебную неделю действительно несколько разгрузит наших учителей и у них появится время на творческое общение с детьми, — полагает Марина Насырова. — Как результат, школьники будут больше вовлечены в образовательный процесс и станут более активными. Получится такой трёхсторонний подход, родители увидят более замотивированных детей, дети больше полюбят учителей, а учителя получат результат, который может поменять ситуацию в школьном образовании».

В качестве эксперимента спикер первого форума школьного образования «Взлетай!», проходившего на днях в Уфе, предлагает ввести в начальных школах республики уроки программирования.

«Есть такая программа называется Scratc (Скртеч), по сути это такое «Лего» по программированию. С ее помощью школьники могут создавать игры в разных форматах, стратегии и даже решать уроки по математике и окружающей среде. В Республике Беларусь такой проект стартовал очень успешно и уже стал обязательным для белорусских школьников, — делится опытом соседних государств Марина Насыров. — Вот как можно применить цифровые технологии в системе образования. Мы хотим это показать учителям, для того чтобы они могли использовать это в работе. У нас в Башкирии для этого есть все, школы компьютеризированы, есть площадки, но нет навыков и если мы дадим своим детям такой навык, то возможно получим такое поколение детей, которое сможет изменить мир».

Теги: образовательный форум
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