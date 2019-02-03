В Стерлитамаке выбрали лучших робототехников региона

Фото:







Фото:

УФА, 3 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

2 февраля в Стерлитамакском филиале БашГУ прошел III открытый робототехнический фестиваль «РобоПром-Башкортостан 2019». На площадках университета собрались более 1000 юных робототехников республики, а также их наставники, эксперты, родители, представители Министерства образования, профессионального сообщества и промышленного сектора республики, предприниматели, гости.

Роботы-манипуляторы, искатели лабиринтов, роботы-спасатели, умные юрты, эко-сборники, экспресс-автодоилки и много других замечательных проектов представили участники III открытого робототехнического фестиваля «РобоПром-Башкортостан 2019».

Всего, по информации пресс-службы СФ БашГУ, за звание лучших робототехников Башкирии в этом году боролись 430 детей из 34 районов и городов республики, а также Челябинска. Победителей определяли в открытых конкурсах «Юный робототехник» (дети 7-9 лет), «Мобильный робот. Младшие» (школьники до 7 класса включительно); «Манипулятор» (школьники до 11 класса и учащиеся средних учебных заведений) и «MicroMouse». Последняя категория – одна из самых интересных. Здесь возраст участников был неограничен, а главный приз – 20 000 рублей.

«Этот конкурс популярен во многих странах, особенно в Великобритании, Японии и Южной Корее, – рассказывает организатор соревнований, руководитель технопарка «Толтек СФ БашГУ» Азат Даминов. – Участникам требовалось создать модель «робота-мышки», которая быстрее всех найдет выход из лабиринта. «Мышь» – это полностью автономный робот. Чтобы решить свою задачу, ему необходимо не только отслеживать собственное местоположение, но и обнаруживать стены, исследовать лабиринт и выбирать оптимальный путь».

В рамках «РобоПрома» впервые в республике состоялся региональный этап интеллектуальной олимпиады ПФО (конкурс «Робототехника») для студентов вузов и колледжей. В нем приняли участие 6 человек.

Главный робогород региона – так можно назвать Стерлитамак, который ежегодно становится крупнейшей площадкой для отбора башкортостанских робототехников для участия в финале фестиваля «РобоФест» в Москве. В этом году лучших выявляли в трех категориях: (HRLego, HROpen); РобоКарусель; FRO 6+ (JrFll).

Будущее – за инженерами и программистами

На площадке «РобоПрома» впервые широкой публике представили фрагменты научного шоу технопарка «Толтек СФ БашГУ». Постановка с занимательными опытами стала возможной благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов В. Путина. Особенность научного театра в том, что ребенок сам становится режиссером, когда решает какую-либо задачу, а затем показывает сверстникам найденный способ.

Для развития технического творчества в технопарке «Толтек СФ БашГУ» есть все необходимое – квалифицированные преподаватели, в том числе по компетенциям «Мехатроника» по стандартам движения World Skills, развитая инфраструктура. Оценить техническое оснащение крупнейшего университета юга республики смогли ученики профильных инженерных классов на экскурсии по главным техническим точкам университета – учебному центру СТАН, где студенты учатся работать на современных многоосевых станках с ЧПУ, детскому технопарку, виртуальной лаборатории, коворкингу, где IT-специалисты создают уникальные программные продукты.

«Особенность нашего технопарка в том, что мы развиваем инженерное мышление, – рассказывает руководитель технопарка Вера Анохина. – Ребенок не просто использует имеющийся набор деталей, он их самостоятельно проектирует, находя лучшее решение для конкретной задачи. В таких условиях немаловажна и компетенция наставников. Для них в рамках «РобоПрома-2019» была предусмотрена образовательная программа: мастер-классы по прототипированию (работе с 3D-принтерами) и программированию».

Подобная модель – когда вуз предлагает востребованные специальности и актуальные образовательные программы, а ребенок имеет возможность работать над интересным проектом, приобщаясь к передовым специальностям с раннего возраста – эффективна, считают в СФ БашГУ. В этих условиях важно обеспечить талантливым ребятам поддержку. Возможные механизмы обсуждали за круглым столом в рамках деловой программы фестиваля.

Участие в заседании приняли и.о. министра образования РБ Айбулат Хажин, и. о. начальника Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан Альберт Яримов, глава администрации городского округа г. Стерлитамак Владимир Куликов, директор Стерлитамакского филиала БашГУ Алексей Ковальский, а также представителями крупнейших промышленных предприятий юга республики.

«Механизмы поддержки талантливой молодежи в нашем вузе реализуются на разных этапах, – рассказал директор СФ БашГУ Алексей Ковальский. – Начинаем мы работу со школьниками. В технопарке, например, ребята получают знания по робототехнике и программированию – самым передовым на сегодня направлениям цифровой экономики. К моменту, когда они оканчивают школу, у них уже есть свой проект и набор необходимых сегодня навыков, так называемых soft skills: умение работать в команде, соблюдение тайм-менеджмента, ответственность за результат, знание проектного подхода. Когда встает вопрос куда поступать, у абитуриента есть выбор: продолжить учиться здесь, где есть опыт, проект, наставник, материальная и техническая база, коворкинг, где помогут «продать» его потенциальным инвесторам, либо уехать куда-то и начать все с нуля».

Работа с активными студентами, по его словам, реализуется через кружковое движение. В этом году впервые работа преподавателей была переориентирована на проектный подход. Результатом кружков должны стать студенческие идеи, которые преподаватели помогут доработать с точки зрения «продуктового» подхода, а наставники бизнес-акселератора LIFT СФ БашГУ дадут рекомендации по «упаковке» и инновационной составляющей проекта, чтобы он стал интересен, к примеру, венчурному рынку. Для поддержки талантливых научных сотрудников существует система внутренних грантов, размер которых в прошлом году увеличился в два раза.

«Оставить талантливую молодежь в регионе только грантами невозможно. Важно открывать новые интересные для цифровой экономики направления, – продолжает специалист по стратегическому планированию университета Мария Орешникова. – Например, на базе колледжа СФ БашГУ сегодня готовят операторов беспилотников, мехатроников и робототехников, на факультете математики и информационных технологий впервые запущена программа на английском языке «Прикладное программирование», где учатся 10 студентов из Индии – реальный пример того, что наше образование востребованное и качественное. Нельзя не сказать и о том, что Стерлитамак – третий город в России, где открыли бакалавриат по виртуальной и дополненной реальности – междисциплинарную программу, уникальную сегодня не только для региона, но и для страны».

В подтверждение уникальности нового передового направления в рамках «РобоПрома» гостям представили новейшую лабораторию виртуальной и дополненной реальности, первую в республике. Сейчас здесь обучаются 22 бакалавра – будущие гейм-дизайнеры, архитекторы виртуальных миров, программисты дополненной реальности. Преподавательская и учебные классы оснащены по последнему слову техники. Каждое рабочее место оборудовано супермощным компьютером со специальными программами.

Обучение основано на проектной деятельности, ведется совместно с преподавателями системного проекта Агентства стратегических инициатив «Кибер Россия». Каждые полгода – двухнедельный интенсив, в ходе которого студент прокачивает и технические навыки, и умение работать над крупными задачами реальных заказчиков. Результатом четырехлетнего курса обучения станет готовый продукт – компьютерная игра или программа. Все студенты уже работают над собственными проектами.

«Гостям мы презентовали проекты, над которыми трудятся наши студенты, – рассказал руководитель образовательной программы «Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности» Руслан Каримов. – Так, например, в разработке «Стереометрия» – образовательный контент для школьников по геометрии. При помощи виртуальной реальности наглядно в трехмерном пространстве можно увидеть разные сечения пирамиды плоскостями. Часть студентов принимают участие в проекте «Заркум». Это первая башкирская компьютерная игра в стиле майнкрафт. Еще одна группа дорабатывает виртуальный симулятор управления луноходом – это проект-победитель московского «КосМосХак-2018» – хакатона для VR-программистов. Интересны проекты игры в формате виртуальной реальности, в которой пчелы собирают башкирский мед, а также археологического VR-тура по находкам стерлитамакских историков».

Последнюю разработку в виртуальных очках опробовал и.о. министра образования Айбулат Хажин. Он отметил, что подобные формы необходимо использовать при обучении: они добавляют зрелищности и способны сделать процесс получения знаний увлекательным.

Руководителю ведомства представили и другие проекты научных сотрудников университета. Так, например, «Электронную игровую школу» сегодня используют в 40 школах Стерлитамака. Это платформа похожа на обычные сетевые игры вроде «Веселой фермы». Только ее участники – директор школы, учителя и обучающиеся. Здесь они обустраивают свою прикрепленную к школе планету. Выполняя задания, каждый ученик постепенно, кирпичик за кирпичиком, облагораживает свое окружение, оживляет планету, тем самым повышая рейтинг собственной школы. Чем больше достижений у обучающихся – тем выше их вклад в развитие планеты. Отметим, что в платформе можно работать как на уроках, так и дома. Проект стерлитамакских разработчиков два года подряд получает грантовую поддержку Правительства Республики Башкортостан. И.о. министра образования высказал интерес к проекту и отметил, что пора расширять и функционал платформы (добавив, к ней, к примеру, возможность обучаться башкирскому языку) и географию.

Также гости осмотрели будущий VR-коворкинг. Пространство для совместной работы рассчитано на 30-40 человек, здесь есть переговорная, помещение для кухни, отдыха, виар-зоны для тестирования контента виртуальной реальности. Проектная зона, рассчитанная на 8-10 человек, предназначена для профессионалов и опытных разработчиков. Они будут работать над серьезными коммерческими проектами, участвовать в процессе обучения и делиться опытом со студентами. Крыло полностью отремонтировано, есть резиденты. Остается оснастить коворкинг и проектную зону мебелью и соответствующим оборудованием. Программисты надеются на помощь в оснащении лаборатории со стороны республики. Как сообщает пресс-служба Сейчас проект находится на рассмотрении в Фонде социальных целевых программ Республики Башкортостан.

Со списком призеров и победителей конкурсов в рамках фестиваля «РобоПром-Башкортостан 2019» можно ознакомиться здесь.