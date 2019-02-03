«Крышечки спешат на помощь»: уфимцы могут принять участие в социальной акции

УФА, 3 фев 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В понедельник, 4 февраля, в Уфе будет дан старт новому для нашего города социально-экологическому проекту «Крышечки спешат на помощь». Мероприятие, инициатором которого стала руководитель экологической общественной организации «Чистая Уфа» Елена Вробьева, призвано привлечь внимание горожан к проблеме раздельного сбора мусора, переработки вторсырья и помощи пациентам паллиативного отделения Республиканского клинического онкологического диспансера. Проект будет реализован при поддержке Министерства природопользования и экологии РБ, администрации Уфы и Общественной палаты РБ.

Напомним, впервые такая акция была организована в 2017 году в городе Туймазы. Тогда ученица 4 класса школы №7 города Туймазы Валерия Воробьева вместе со своей мамой Еленой Воробевой решили организовать акцию по сбору крышечек от полиэтиленовой тары, затем сдать их на перерабатывающее предприятие, а вырученные деньги передать больному мальчику — ученику этой же школы, который обучается на дому. За месяц туймазинцы собрали 30 килограммов крышечек. Воробьевы отвезли их на предприятие по переработке пластика ООО «Гран-Пласт», руководитель которого оценил благие намерения школьницы и выделил две тысячи рублей. Эту сумму передали родителям мальчика с ограниченными возможностями здоровья.