Власти Сибая сообщили о снижении концентрации диоксида серы в воздухе
УФА, 3 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
К утру 3 февраля концентрации диоксида серы в воздухе Сибая несколько снизились. По данным на 10 часов на территории города наблюдается –17 градусов, ветер северный 1 м/с, атмосферное давление 735 мм. рт. ст., относительная влажность 73%. «По результатам проведенных проб атмосферного воздуха превышение ПДК по диоксиду серы зафиксировано:
— по ул. Нуриманова, 9/1 – в 2,4 раза;
— по ул. 8 марта, 2/1 – в 1,4 раза;
— по ул. Горная, 6 – в 2,2 раза», — сообщает администрация Сибая.
По данным на 00 часов 3 февраля в микрорайоне Золото по результатам проведенных проб атмосферного воздуха было зафиксировано превышение ПДК по диоксиду серы по ул. Старательской,26 — в 8,6 раза, по ул. Старательской,49 – в 6 раза, по ул. Первомайская,15 – в 6,4 раза, по ул. Старательской, 2/1 – в 10,4 раза.В зоне загазованности проводился подворовой обход, жителям предлагалось переночевать в пунктах временного размещения. Для доставки людей из зоны загазованности к местам временного размещения в мкр. Золото.был направлен автобус.