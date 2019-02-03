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3 февраля Воскресенье

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Власти Сибая сообщили о снижении концентрации диоксида серы в воздухе

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

К утру 3 февраля концентрации диоксида серы в воздухе Сибая несколько снизились. По данным на 10 часов на территории города наблюдается –17 градусов, ветер северный 1 м/с, атмосферное давление 735 мм. рт. ст., относительная влажность 73%. «По результатам проведенных проб атмосферного воздуха превышение ПДК по диоксиду серы зафиксировано:

— по ул. Нуриманова, 9/1 – в 2,4 раза;

— по ул. 8 марта, 2/1 – в 1,4 раза;

— по ул. Горная, 6 – в 2,2 раза», — сообщает администрация Сибая.

По данным на 00 часов 3 февраля в микрорайоне Золото по результатам проведенных проб атмосферного воздуха было зафиксировано превышение ПДК по диоксиду серы по ул. Старательской,26 — в 8,6 раза, по ул. Старательской,49 – в 6 раза, по ул. Первомайская,15 – в 6,4 раза, по ул. Старательской, 2/1 – в 10,4 раза.В зоне загазованности проводился﻿ подворовой обход, жителям предлагалось переночевать в пунктах временного размещения. Для доставки людей из зоны загазованности к местам временного размещения в мкр. Золото.был направлен автобус.

Теги: смог в Сибае
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