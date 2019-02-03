Фото: Росгвардия по РБ В Уфе 11-летняя девочка играла на крыше многоэтажного дома Фото: Росгвардия по РБ

УФА, 3 фев 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Накануне днем на крыше девятиэтажного жилого дома на улице Фронтовых Бригад в Уфе местные жители заметили маленькую девочку. По их словам, ребенок подходил к самому краю крыши. Неравнодушные уфимцы обратились за помощью. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии по РБ, прапорщик Ильнур Минияров и младший сержант Артем Якупов, которые обнаружили на краю крыши многоэтажки 11-летнюю школьницу. Как оказалось, после уроков в школе девочка забралась на крышу соседнего дома, чтобы поиграть с собакой.

Сотрудники вневедомственной охраны объяснили девочке о риске, которому она подвергает себя, находясь на крыше многоэтажки, и аккуратно спустили ребенка вниз. После ребенок был передан сотрудникам полиции, уточнили в пресс-службе Росгвардии по РБ.