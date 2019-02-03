В ближайшие дни температура воздуха в Башкирии понизится ниже –30 градусов
УФА, 3 фев 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В воскресенье, 3 февраля, погода в Башкирии существенно не изменится. Сегодня местами по республике ожидается небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Днем столбики термометров покажут -7,-12 градусов.
Однако, уже к началу следующей недели погодные условия начнут меняться. «Северо-восточный антициклон все-таки распространит свой холод на Южный Урал. Температура воздуха начнет понижаться ночью до -17,-22, при прояснениях до -23,-28, днем до -13,-18, по северо-востоку республики до -20,-25. В ночь на вторник, 5 февраля, ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, по востоку республики ниже -30-ти градусных отметок. Местами с небольшим снегом», — предупреждают синоптики Башгидрометцентра.