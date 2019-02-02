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БашГУ поднялся в международном рейтинге вузов по присутствию в интернете

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

БашГУ поднялся в международном рейтинге вузов по присутствию в интернете Фото: администрация Уфы

УФА, 2 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирский государственный университет поднялся с 38 на 31 место в рейтинге присутствия в интернете Webometrics Ranking of World Universities. Об этом сообщает пресс-служба вуза. БашГУ опередил все учебные заведения республики, а также такие вузы, как Московский авиационный институт, Национальный исследовательский университет МИЭТ, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Балтийский федеральный университет имени И. Канта, Северный (Арктический) федеральный университет.

В рейтинге также представлены УГАТУ (59 место), БГМУ (93), УГНТУ (100), БГПУ (272), БГАУ (319). Исследования Webometrics охватывают около 30 тысяч вузов по всему миру, из которых оценку получили 12 тысяч.

Данный рейтинг сравнивает вузы по степени присутствия в интернет-пространстве и наполнения официальных сайтов. Основу методологии составляют такие показатели, как присутствие, известность, открытость и превосходство. Результаты рейтинга можно интерпретировать как оценку научно-исследовательской деятельности вуза, так как одной из главных целей создания рейтинга является продвижение инициатив открытого доступа к знаниям.

Теги: башгу, рейтинг, вузы
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