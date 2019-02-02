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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Из Салавата вывезено более 3 тысяч отслуживших новогодних елок

ОБЩЕСТВО
Фото: РО Эко-Сити

Из Салавата вывезено более 3 тысяч отслуживших новогодних елок Фото: РО Эко-Сити

УФА, 2 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Салавата показали пример ответственного отношения к природным ресурсам: местные активисты организовали акцию по сбору отслуживших новогодних елок. Салаватцам предложили складывать деревья на двух площадках.

«Люди активно откликнулись, некоторые привозили не только свои елочки, но и выброшенные во дворах, — рассказала организатор добровольческого движения «Дорогою добра» Земфира Набиуллина. – Например, Юлия Губайдуллина с семьей привезли сразу 15 деревьев. Многие фотографировали площадки, снимали на видео и выкладывали в социальных сетях, подавая, таким образом, пример другим.

Акцию поддержала компания-регоператор «Эко-Сити»: в конце января грузовики вывезли 20 кузовов елок на мусоросортировочный комплекс в Ишимбайский район. Там их переработают в щепу, которая будет использована для хозяйственных нужд, сообщили в пресс-службе предприятия.

Теги: елки, акция, регоператор
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