В Уфе масштабный сбор спецназовцев Росгвардии завершился церемонией награждения

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 1 февраля трехдневный учебно-методический сбор руководящего состава сил специального назначения Росгвардии завершился церемонией награждения. В торжественном мероприятии принял участие врио главы Башкирии Радий Хабиров. Как сообщало агентство «Башинформ», подобный сбор проходит в России в третий раз. Первые два раза были организованы в Москве, в этом году выбрали местом проведения Уфу. В столицу республики прибыли руководители спецподразделений ОМОНа, СОБРа, военного спецназа.

«В ходе сборов мы не ставили целью решить все задачи и ответить на все вопросы. Но те посылы, которые у нас в эти дни определились, дают возможность нам дальше совершенствовать служебную деятельность сил специального назначения и практически решать те задачи, которые мы с вами ставим, — подчеркнул первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии, главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Меликов. — В завершение сборов мы определяемся с направлениями нашего дальнейшего развития. Главной целью подразделений спецназа является обеспечение безопасности нашего государства, обеспечение защиты конституционных прав наших сограждан и реализации тех задач, которые нам определил верховный главнокомандующий и главнокомандующий войсками национальной гвардии».

Генерал-полковник поблагодарил руководство Башкирии за гостеприимство и радушный прием.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поздравил сотрудников и военнослужащих сил специального назначения Росгвардии с успешным завершением учебно-методического сбора, поблагодарил их за высокий профессионализм и преданность делу при выполнении важных государственных задач. Руководитель Башкирии объявил благодарность командирам региональных отрядов ОМОН, СОБР и отряда спецназначения Росгвардии имени генерал-майора М. Шаймуратова.

«Большинство из вас прошли суровые испытания, мужественно выполняли свой служебный долг в горячий точках, награждены государственными наградами. Росгвардия участвует в ликвидации террористов, в освобождении заложников, охране стратегических объектов, оказывает помощь в обеспечении общественной безопасности. Уфимский отряд спецназа за проявленную бойцами отвагу, стойкость и мужество удостоился чести носить имя легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова, — сказал Радий Хабиров. — Летом этого года предстоит совместно обеспечить меры безопасности на летних международных детских играх в Уфе и других значимых мероприятиях. Уверен, что при поддержке бойцов Росгвардии, мы вместе успешно справимся со всеми задачами».

Генерал-полковник Сергей Меликов вручил награды военнослужащим и сотрудникам сил специального назначения Росгвардии. Почетной грамоты Президента Российской Федерации удостоен полковник полиции Дмитрий Серебряков. За высокие результаты в обеспечении общественной безопасности и правопорядка группа офицеров спецназа ведомства удостоена наградного оружия с символикой Росгвардии, ведомственных медалей «За проявленную доблесть», «За заслуги в укреплении правопорядка», почетной грамоты федеральной службы и ценных подарков.

Сергей Меликов подчеркнул, что руководство ведомства высоко оценивает результаты служебно-боевой деятельности сил специального назначения.

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В 2019 году спецназ Росгвардии продолжит выполнять задачи в составе Объединенной группировки войск в Северо-Кавказском регионе. Отряды специального назначения, СОБР и ОМОН примут участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Подразделения ведомства продолжат участие в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Спецназ Росгвардии совместно с подразделениями специального назначения Народной вооружённой полиции КНР выполнит задачи на тактико-специальных учениях «Содружество-2019». Подобные совместные учения уже проводились в 2017 в Китае. Теперь они пройдут на территории России.