Общественный совет при МВД Башкирии определил главные задачи своей работы

Фото: пресс-служба МВД по РБ









Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Нас не могут не тревожить имеющие место факты продажи алкогольной продукции в торговых точках в ночное время, высокий уровень аварийности на дорогах, в плане ДТП необходимо приложить усилия по повышению культуры водителей». Об этом заявил на прошедшем накануне в Уфе заседании Общественного совета при МВД по РБ министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Роман Деев. Он поблагодарил членов Общественного совета за проделанную работу и выразил уверенность, что в текущем году общественная организация при ведомстве продолжит активное взаимодействие с МВД республики и приложит усилия по решению актуальных вопросов. По его мнению, положительным моментом стало проведение Общественным советом выездных заседаний в районах Башкортостана. Это начинание необходимо продолжить и в будущем. Также Роман Деев обратил внимание на активизацию взаимодействия Общественного совета при МВД по РБ со средствами массовой информации. В частности, это касается комментариев членов совета по событиям, происходящим в сфере деятельности органов внутренних дел.

Председатель Общественного совета при МВД по РБ Айрат Халиков отметил, что минувший год был насыщен событиями в работе совета, проведена масса мероприятий общественной важности, значительная часть которых была связана с молодежью и повышением имиджа сотрудников органов внутренних дел.

В ходе встречи общественники поделились мнениями о результатах проводимой Общественным советом работы. Члены совета подчеркнули, что проблемных тем еще много, но перспективы весьма оптимистичны. Было подчеркнуто, что общественная организация при республиканском МВД является одной из самых активных среди всех подобных советов при министерствах и ведомствах. Одной из действенных форм работы совета стали выездные заседания в городах и районах республики.

«Люди понимают значимость своей работы, свои задачи. Конечно, не обходится без проблем, но мы продолжаем работу, чтобы контакт между органами правопорядка и обществом становился более прочным. В этом и состоит одна из главных задач нашего Общественного совета», — сказал Айрат Халиков.