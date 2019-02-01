Фото: Олег Яровиков Сергей Капков: Торатау – центр силы и он похож на японскую Фудзияму Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Известный в России эксперт по общественным пространствам, заведующий учебно – научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономфаке МГУ Сергей Капков сравнил сегодня Торатау с известной во всем мире японской горой Фудзияма. На совещании в Доме республики, посвященном развитию городской среды, он отметил, что «Торатау уникальное место для России и мира, здесь своего центр силы».

«Потенциал геопарка огромный. Эта территория может стать местом туристического паломничества, это уникальное место, там такие красоты, особый ландшафт – подчеркнул Сергей Капков. – Мы уже начали изучать опыт Исландии, Японии по созданию природных парков. Главное – не торопиться и понять, как можно оптимально использовать территорию вокруг горы. Когда ты видишь Торатау внутри тебя становится теплей, лучше и ты понимаешь, что это точка постижения Башкортостана», — отметил Сергей Капков.

С более подробным видением пространства вокруг Торатау он поделился вчера на встрече с уфимскими активистами.

Радий Хабиров отметил, что Сергей Капков является одним из основоположников паркового движения в России.

«Мы бы хотели, чтобы Вы поделились с нами тем опытом, который приобрели в Москве и других регионах, оказали нам содействие, – сказал Хабиров. – Чтобы Уфа действительно стала городом-парком, ярким городом-миллионником.