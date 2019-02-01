Фото: Олег Яровиков Выпускники Башкирской гимназии им.Гарипова станут первыми участниками проекта «Взлетай!» Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова вошла в число 11 школ-«пилотов», в которых с 1 сентября этого года стартует образовательный проект для старшеклассников «Взлетай!».

Как сообщало агентство «Башинформ», главная задача проекта «Взлетай!» заключается в эффективной, всесторонней подготовке старшеклассников к взрослой жизни. Это будет способствовать формированию у выпускников более высоких адаптивных качеств, отметили в Уфе участники первого форума школьного образования «Взлетай!».

В числе заявленных образовательных модулей проекта «Взлетай!» — «Садись за руль», «Говори свободно», «Питайся правильно», «Говори публично», «Танцуй», «Дружи со спортом», «Здоровая улыбка» и другие направления.

«Мы объединили все это в единый проект, чтобы ребенок был готов по всем направлениям моделей, представленных в кейсах «Взлетай!», — прокомментировала агентству «Башинформ» директор Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова Ляйсан Фазлетдинова. — Всего два кейса, рассчитанные на 10 и 11 классы. Мы говорим о том, что в целом изменился мир, и требования к личности тоже изменились. Сегодня мы говорим о необходимости функциональных способностей выпускника школы. Наличии «мягких» и «жестких» навыков».

К «жестким» навыкам специалисты относят, в первую очередь, вождение автомобиля и владение иностранными языками.

«Мягкие» навыки – это коммуникативные навыки. Они необходимы выпускнику для того, чтобы в будущем он стал эффективным профессионалом, мог реализовать себя не только в одной профессии. Требование времени к современным профессионалам заключается в том, чтобы они были мобильными в разных профессиях. Проект «Взлетай!» позволит нам более эффективно и функционально подготовить выпускников, — подчеркнула Ляйсан Фазлетдинова. — Наша гимназия наиболее подготовлена к реализации проекта «Взлетай!» без привлечения большого количества затрат. Определяя 10-11 «пилотов», Министерство образования будет сначала обобщать этот опыт, создавать реальные механизмы и только потом внедрять его, масштабировать по всей республике для того, чтобы этот проект не ушел в никуда».

Планируется, что апробация 10 образовательных модулей проекта «Взлетай!» в Башкирской республиканской гимназии-интернате №1 имени Рами Гарипова будет вестись в течение двух лет. Часть программ, входящих в проект «Взлетай!», реализуется в этой гимназии уже сейчас. Полномасштабная реализация проекта начнется с 1 сентября 2019 года. Участниками проекта станут порядка 160 гимназистов.

«Первый год реализации проекта, думаю, уже покажет, что это можно начинать внедрять и в других школах. Накопленный опыт в республике очень большой. Просто пока не вся ситуация смоделирована у нас в головах. Моделируя ситуацию на практике, мы покажем, насколько это реально и возможно», — добавила директор Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова.