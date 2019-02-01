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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Рамиль Искужин: «Работа была моим хобби, за много лет не было ни одного выходного»

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Спикер парламента Башкортостана Константин Толкачев вручил Почетную грамоту Государственного Собрания Рамилю Искужину, занимавшему до вчерашнего дня должность председателя Контрольно-счетной палаты РБ. Председатель Госсобрания республики отметил весомый вклад Рамиля Искужина в развитие республиканского и федерального законодательства, соблюдение законности в Башкортостане.

«Работая на различных должностях в прокуратуре, федеральном парламенте, Контрольно-счетной палате, Вы неоднократно принимали непосредственное участие как в разработке жизненно важных законов, так и в мероприятиях по обеспечению соблюдения законодательства, — сказал Константин Толкачев. — Уверен, опыт, приобретенный Вами на многих ответственных должностях, будет востребован еще долгие годы».

Рамиль Искужин поблагодарил Председателя парламента за высокую оценку его работы. Он отметил, что ставшее неожиданностью для многих решение покинуть пост председателя Контрольно-счетной палаты принято им лично.

«Это обдуманный, запланированный шаг. Всю свою жизнь я посвятил работе. Она же была и моим единственным хобби. За много лет не было практически ни одного выходного, — сказал Рамиль Искужин. — Теперь хочу больше времени уделять семье. Считаю, что на своей последней должности добился максимальных успехов. Недавно Контрольно-счетная палата республики получила очень высокую оценку со стороны Счетной палаты Российской Федерации. Надеюсь, новому руководителю удастся сохранить этот высокий уровень».

Накануне на первом в 2019 году пленарном заседании республиканский парламент принял решение о досрочном освобождении Рамиля Искужина от должности председателя Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан. Решение было принято в связи с заявлением Рамиля Искужина о выходе в отставку, поданным им 21 января. Контрольно-счетную палату республики Рамиль Искужин возглавлял с 2016 года. Ранее он был секретарем межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан, министром земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, депутатом Государственной Думы, членом Совета Федерации, работал в органах прокуратуры.

Теги: КСП, кадры
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