Выходные в Башкирии начнутся с небольшого снега
Выходные в Башкирии начнутся с небольшого снега Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В субботу, 2 февраля, в Башкирии характер погоды существенно не изменится. Как сообщили специалисты Башгидрометцентра, местами ожидается небольшой снег, днем на севере республики – умеренный.
«Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11, -16°, при прояснении -18, -23°, днем -7, -12°, — уточнили синоптики. — На отдельных участках автодорог туман, видимость 500-1000 м».
В Уфе также в предстоящий уикенд прогнозируются небольшие осадки. Столбики термометров ночью опустятся до – 14 градусов, днем несущественно потеплеет – 11.