Фото: ПроМедицина Весь февраль в «ПроМедицине» можно получить бесплатные консультации врачей Фото: ПроМедицина

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Бесконечные стрессы, напряженный график работы, отсутствие отдыха – все это сказывается на здоровье. Поэтому всё большей популярностью пользуются косметологические, стоматологические услуги и пластические операции. Именно на эти направления сеть клиник «ПроМедицина» предлагает бесплатные консультации врачей*.

Косметологические процедуры

В «ПроМедицине» врачи дерматологи-косметологи работают на современном оборудовании, которое позволяет:

· омолодить и подтянуть кожу лица,

· провести все виды пилинга безболезненно,

· очистить и отбелить кожу лица,

· вылечить акне и скорректировать состояние постакне,

· безинъекционно глубоко вводить косметические препараты,

· лечить растяжки,

· улучшить состояние кожи в области шеи и декольте.

Совсем недавно врачи «ПроМедицины» начали активно применять методику фототерапии. Популярность ее в том, что, при минимуме побочных эффектов можно достичь колоссальных результатов. В клинике «ПроМедицина», расположенной на улице Авроры, 18, процедуры проводятся на аппарате M22, а в медцентре на Акназарова, 21 – на аппарате Forma TK. Благодаря фотоомоложению можно избавиться от мелких морщин вокруг глаз и лица, гиперпигментации (возрастных и солнечных пятен) и патологической пигментации.

Пластическая хирургия

Наверное, у каждого человека есть то, что он хотел бы изменить в своей внешности: разрез глаз, форма носа, размер груди и даже рост. Пластическая хирургия – как раз то самое направление в медицине, которое позволяет изменить формы тела и лицо. В «ПроМедицине» проводят весь спектр эстетических операций на лице и теле.

Операции на лице:

· лифтинг (подтяжка) лица, шеи,

· блефаропластика (пластика век),

· липофилинг (восполнение объемов собственной жировой тканью),

· отопластика (пластика оттопыренности ушей, мочек ушей),

· нитевой лифтинг лица.

Операции на теле, руках и ногах:

· увеличение и уменьшение молочных желез,

· мастопексия (подтяжка молочных желез),

· липосакция (уменьшение подкожно-жирового слоя),

· абдоминопластика (пластика передней брюшной стенки, нависающего живота, диастаза),

· круропластика (коррекция формы голеней),

· подтяжка бедер, плеч.

Стоматологические услуги по выгодной цене

Кто сегодня не мечтает о красивой улыбке, белоснежных, ровных зубах без всяких проблем? К счастью, прогресс в области лечения и восстановления зубов позволяет сегодня добиваться роскошных результатов, решать самые сложные проблемы в стоматологии. Опытные врачи «ПроМедицины» профессионально и без боли вылечат зубы. В клинике проводятся терапевтическое лечение, все виды современного протезирования, лечение периодонтита и пульпита, имплантация и профессиональная чистка зубов безопасными материалами.

Записаться к врачам «ПроМедицины» на бесплатную консультацию можно:

— круглосуточно через «Личный кабинет» на сайте клиники promedicina.clinic,

— ежедневно по тел.: +7 (347) 246-30-03 с 7.00 до 21.00 через контакт-центр холдинга.

* Бесплатные приемы врачей-косметологов, стоматологов и пластического хирурга осуществляются в клинике «ООО «ММЦ «Профилактическая медицина», расположенной по адресу ул. Авроры, 18, и в ООО «ММЦ «Клиника аллергологии и педиатрии» по адресу ул. Акназарова, 21 в период с 01.02.2019 по 28.02.2019.

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