Глава башкирского Минздрава анонсировал появление новых руководящих сотрудников

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

И.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин анонсировал появление новых сотрудников. На пресс-завтраке, организованном изданием «Коммерсант-Уфа», он сообщил, что команда регионального минздрава — «динамичная», и «на руководящие должности приглашены сотрудники центрального аппарата Минздрава РФ».

Сейчас будущие работники регионального министерства проходят конкурс на госслужбу. Заниматься они будут реализацией нацпроектов (в Башкирии запущено семь программ по борьбе с заболеваниями и по укреплению материально-технической базы): «они помогут нам реализовывать государственную политику в сфере здравоохранения», пояснил и.о. министра. Он уклонился от вопроса о количестве будущих сотрудников и должностях, которые они займут.