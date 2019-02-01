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В Сибае проведена стопроцентная диспансеризация населения – Минздрав

ОБЩЕСТВО
Фото: Vk, администрация Сибая

В Сибае проведена стопроцентная диспансеризация населения – Минздрав Фото: Vk, администрация Сибая

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Сибае проведена практически стопроцентная диспансеризация населения, сообщил на пресс-конференции в издании «Коммерсант-Уфа» и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин. «Сибайский кейс» стал хорошим опытом для столичных медиков по мобилизации и работе на расстоянии, отметил он. Жители Сибая и близлежащих районов не упустили возможность обследоваться у лучших специалистов.

«Если первые обращения были связаны с симптомами воздействия выбросов, то затем люди пошли «на профессора», «на доцента», «на узкого специалиста». В первые дни наблюдался ажиотаж, так как люди думали, что врачи приехали ненадолго, но на самом деле мы будем там работать минимум до 1 марта. За это время мы всех желающих сможем принять по 2-3 раза, с учетом назначенных дообследований и повторных приемов. На базе Сибайской ЦГБ работают детские хирург, офтальмолог, уролог из Уфы, они проводят те операции, для которых имеются технические возможности», — рассказал глава республиканского Минздрава.

При повышенной обращаемости пациентов всплеска заболеваемости не зафиксировано, подчеркнул чиновник. Этот показатель соответствует уровню 2017-2018 годов.

«Исследования Центра гигиены и эпидемиологии РБ говорят о том, что нет никаких токсических выбросов, они не связаны с канцерогенным действием, нет пороговых превышений, которые могли бы повлиять на развитие болезней в дальнейшем», — заявил Максим Забелин.

В Сибае режим повышенной готовности действует с декабря 2018 года из-за тления руды в местном карьере. Периодически образуется смог, жители страдают от запаха серы, жалуются на проблемы со здоровьем. По решению властей карьер должен быть затоплен к концу марта.

Теги: сибай, выбросы, врачи
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