Фото: Олег Яровиков В Башкирии жители 1262 деревень оказались вне зоны охвата цифровым эфирным вещанием Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Жители 1262 населенных пунктов Башкирии оказались вне зоны охвата цифровым эфирным вещанием. Их обеспечат бесплатным пакетом из 20 обязательных общедоступных телеканалов с помощью непосредственного спутникового телевещания (НСТВ).

В Башкирии приобретать и устанавливать спутниковое оборудование будет АО «Спутниктелеком», которое получит на эти цели субсидии из республиканского правительства. Помогать в организации заявок и сборе документов будут органы местной власти. Получатели господдержки должны приложить к заявлению, помимо копии паспорта, документ о статусе нуждаемости и справку о составе семьи.

Начальник отдела реализации инфраструктурных проектов и по вопросам функционирования системы «Открытая республика» Виталий Лозберг на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщил, что для обеспечения жителей бесплатным цифровым вещанием Правительство республики планирует заключить соглашения с операторами спутникового телевидения — «НТВ +», «Орион-экспресс» («Телекарта») и «Мобильные телесистемы».

«Прорабатывается вопрос расширения списка бесплатных телеканалов и включения в этот пакет региональных – как минимум, телеканала БСТ», — рассказал Лозберг. В настоящее время БСТ продолжает вещать в аналоговом режиме и его отключение не планируется.

«Благодаря внедрению цифрового телевидения, технические возможности увеличились и сейчас на всей территории Башкирии жители вместо трех-четырех каналов через антенну могут смотреть до 20 каналов бесплатно», — сказал руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов.

Сейчас вся сеть передатчиков, которые были установлены на территории Башкирии, запущены в действие.

Предполагается, что спутниковое оборудование будет установлено в 15 тысячах домохозяйств. Работы начнутся в начале февраля и должны быть завершены до конца мая 2019 года. Как сообщал ранее «Башинформ», аналоговое вещание на территории Башкирии прекратится 3 июня 2019 года.

Список населенных пунктов, оказавшихся вне охвата цифровым эфирным вещанием, опубликован на официальном сайте РТРС.