Фото: ИА «Башинформ» Эксперт: На форуме школьного образования в Уфе заложено ядро рейтингования школ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Формат мероприятия впечатляет с той точки зрения, что он смог вовлечь людей, которые связаны с образованием: директора школ, учителя и соответствующие менеджеры», — сказал доктор экономических наук, член-корреспондент Академии наук Башкирии Рустем Ахунов о первом форуме школьного образования, который стартовал в Уфе 1 февраля.

Эксперт считает, что сегодня весь мир находится в поиске идеальной и эффективной модели образования.

«Есть разные подходы. Кто-то считает, что сегодня самое лучшее образование финское, где у всех разные возможности. Другие – корейскую. Но в условиях динамично меняющегося мира эта система должна быть подвержена изменениям всегда и учитывать те вызовы, о которых сегодня говорилось на форуме в Уфе», — отметил Рустем Ахунов.

Экономист на уфимском форуме выступал и модерировал сессию по формированию рейтинга школ и отметил, что руководители образовательных учреждений поддерживают формирование у детей здорового образа жизни и отмечают, что система все-таки развивается.

«Многие высказали мнение, что школьное образование недофинансировано, система оплаты труда неэффективна, престиж профессии учителя до сих пор оставляет желать лучшего. Также поднят вопрос о дифференциации школ в районах и в рамках одного города. Масса вопросов осталась, но, тем не менее, ядро рейтингования школ республики на форуме уже заложено», — заявил эксперт.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в столице Башкирии впервые проходит форум школьного образования. В пленарном заседании принял участие врио Главы республики Радий Хабиров, он предложил ввести в школах пятидневную учебную неделю. На эту тему запущено онлайн-голосование.