Фото: БАГСУ БАГСУ улучшила свои показатели по науке, трудоустройству выпускников и финансам Фото: БАГСУ

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

По итогам 2018 года Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан признана более «эффективной» по сравнению с 2017 годом. Это следует из результатов мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования. Результаты мониторинга опубликованы 30 января на сайте Главного информационного вычислительного центра Министерства науки и высшего образования РФ.

Если в 2017 году были выполнены 4 из 7 показателей, то в 2018 году – 5 из 7, а именно: по научно-исследовательской, финансово- экономической деятельности, по заработной плате профессорско-преподавательского состава, трудоустройству выпускников и дополнительному показателю. Показатель по научно-исследовательской деятельности вырос на 20% к 2017 году, показатель по финансово-экономической деятельности – на 32%, показатель по заработной плате – на 24%.

«Это ожидаемый результат, мы к этому готовились, более того, в 2018 году заложили основу для прохождения мониторинга эффективности вузов в 2019 году. Эти результаты доказывают эффективность БАГСУ как вуза. В академии ведется достаточно много научных исследований, выпускники вуза востребованы, у нас сильный кадровый состав. Хочу отметить, что показатели по образовательной и международной деятельности не выполнены потому, что в 2017 году академия не вела прием студентов на очную форму обучения, а прием иностранных студентов не является приоритетной задачей регионального вуза», – рассказал ректор БАГСУ Ильгиз Кызыргулов.