В Башкортостане продолжается прием работ на соискание премий в области науки и техники

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Комиссия при Главе Республики Башкортостан по Государственным премиям РБ в области науки и техники завершит прием работ на соискание Госпремий РБ в области науки и техники 31 марта. По итогам будут присуждены три премии в размере 500 тысяч рублей каждая.

Напомним, Госпремии в республике присуждаются с периодичностью один раз в два года за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы.

На сайте Главы РБ будет опубликован порядок представления работ и оформления документов на соискание этих премий в 2018 году. Документы принимаются по адресу: г. Уфа, ул. Тукаева, 46, администрация Главы РБ, комната 315. Телефон для справок: 280-80-93.