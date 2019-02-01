Фото: vk.com В Башкирии запустили голосование о переходе на пятидневную учебную неделю в школах Фото: vk.com

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице «ВКонтакте» запустил голосование о переходе республиканских школ на пятидневную учебную неделю. Свое мнение в режиме онлайн уже высказали более 17 тысяч пользователей.

«Что из себя сегодня представляют наши родные дети? Это довольно измотанный, издерганный ребенок, которому шесть дней в неделю мы пытаемся дать знания. В то же время мы хотели бы, чтобы наши дети всё-таки выходили из школ здоровыми, счастливыми, нравственно красивыми людьми. Поэтому предлагаю перейти на «пятидневку». Таким образом, освобождаются 32 субботы», — отметил руководитель республики.

Одну субботу в месяц региональные власти предлагают занять детей различными мероприятиями: ярмарки, спортивные тренинги и соревнования, патриотические встречи с известными людьми, культурные походы и т.д.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что в Уфе на первом образовательном школьном форуме «Взлетай» 1 февраля Радий Хабиров предложил перейти на «пятидневку» и организовывать для учеников сентябрьскую (спортивную), октябрьскую (изучение родного края), ноябрьскую (изучение культуры народов РБ) и другие субботы.