Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.35 ↓

EUR 75.20 ↑

1 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В УГНТУ прошла акция «Блокадный хлеб»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Фото: УГНТУ

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

30 января в Институте экономики и сервиса УГНТУ состоялась акция «Блокадный хлеб», посвященная 76-летию прорыва блокады и 75-й годовщине полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады.

В мероприятии приняли участие студенты, преподаватели университета и представители совета старшеклассников школ Кировского района города Уфы.

В качестве почетных гостей были приглашены представители районных организаций ветеранов, молодежных организаций и жители блокадного города.

Поздравил гостей мероприятия депутат Государственной Думы Ильдар Бикбаев. «Сегодня нам, несмотря на все заботы и неурядицы – живущим в таком благополучии, трудно себе в полной мере представить, на какой грани между жизнью и смерти оказались наши бабушки и дедушки. Поколение блокадников является уходящим, поэтому мы особенно должны ценить память о том человеческом подвиге, который совершил наш народ в Великую Отечественную, в том числе и в блокадном Ленинграде, − обращаясь к молодежи, сказал Ильдар Бикбаев. – Поздравляю всех с 75-летней годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады!»

Председатель Башкирской региональной общественной организации памяти жителей блокадного Ленинграда Людмила Солдатова поделилась своими воспоминаниями и рассказала, как выживали люди в блокадном Ленинграде, как ее еще ребенком вывозили родственники по «Дороге жизни», как они приехали в Сибирь.

Студенты, затаив дыхание, слушали истории ветеранов. Одно дело наблюдать, как черно-белые в кадры в быстром потоке сменяют друг друга, и совсем другое − слышать дрожащий голос человека, который прошел через ужас и голод военных лет.

Студенты УГНТУ исполнили песни военных лет, а также прочитали трогательные стихи. Была показана кинохроника блокадного Ленинграда

Председатель отраслевого совета ветеранов УФПС РБ – филиала ФГУП «Почта России», член региональной комиссии Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» Андрей Ширяев объявил о начале конкурса «Письмо ветерану» среди школьников. Она проходит, чтобы увековечить память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Самые активные участники акции будут награждены. Спонсором конкурса выступил депутат Госсобрания Башкирии Альберт Газизов.

Теги: УГНТУ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии массово эвакуируют школы и больницы. Что происходит?
Отвечаем на самые важные вопросы о массовых эвакуациях, которые проходят в республике и всей стране. [card number= name=Что происходит? ]До Башкирии д
В Уфе эвакуируют школы, поликлиники и больницы
Сообщения об эвакуации сразу двух медицинских учреждений в Уфе поступили в агентство «Башинформ» 31 января. По оперативным данным, сейчас персонал и спас
В Уфе двое суток искали двух школьников: мальчики прятались на даче
В Уфе двое суток не давали о себе знать два подростка. Егор и Дамир ушли после занятий в лицее №155 в микрорайоне Сипайлово и до утра 31 января не возвра
В Уфе при пожаре погибли двое молодых мужчин
Утренний пожар в Уфе унес жизни двух молодых парней. В пятом часу утра на улице Карла Маркса загорелась однокомнатная квартира. К месту ЧП выехали 13 пож
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть