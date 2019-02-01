В УГНТУ прошла акция «Блокадный хлеб»

Фото: УГНТУ

















Фото: УГНТУ

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

30 января в Институте экономики и сервиса УГНТУ состоялась акция «Блокадный хлеб», посвященная 76-летию прорыва блокады и 75-й годовщине полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады.

В мероприятии приняли участие студенты, преподаватели университета и представители совета старшеклассников школ Кировского района города Уфы.

В качестве почетных гостей были приглашены представители районных организаций ветеранов, молодежных организаций и жители блокадного города.

Поздравил гостей мероприятия депутат Государственной Думы Ильдар Бикбаев. «Сегодня нам, несмотря на все заботы и неурядицы – живущим в таком благополучии, трудно себе в полной мере представить, на какой грани между жизнью и смерти оказались наши бабушки и дедушки. Поколение блокадников является уходящим, поэтому мы особенно должны ценить память о том человеческом подвиге, который совершил наш народ в Великую Отечественную, в том числе и в блокадном Ленинграде, − обращаясь к молодежи, сказал Ильдар Бикбаев. – Поздравляю всех с 75-летней годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады!»

Председатель Башкирской региональной общественной организации памяти жителей блокадного Ленинграда Людмила Солдатова поделилась своими воспоминаниями и рассказала, как выживали люди в блокадном Ленинграде, как ее еще ребенком вывозили родственники по «Дороге жизни», как они приехали в Сибирь.

Студенты, затаив дыхание, слушали истории ветеранов. Одно дело наблюдать, как черно-белые в кадры в быстром потоке сменяют друг друга, и совсем другое − слышать дрожащий голос человека, который прошел через ужас и голод военных лет.

Студенты УГНТУ исполнили песни военных лет, а также прочитали трогательные стихи. Была показана кинохроника блокадного Ленинграда

Председатель отраслевого совета ветеранов УФПС РБ – филиала ФГУП «Почта России», член региональной комиссии Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» Андрей Ширяев объявил о начале конкурса «Письмо ветерану» среди школьников. Она проходит, чтобы увековечить память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Самые активные участники акции будут награждены. Спонсором конкурса выступил депутат Госсобрания Башкирии Альберт Газизов.