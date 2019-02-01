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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Создатель лучших парков страны поделился идеями по благоустройству Торатау

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Создатель лучших парков страны поделился идеями по благоустройству Торатау Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Один из крупнейших экспертов по благоустройству пространств в России Сергей Капков поделился впечатлениями от посещения шихана Торатау.

«Это уникальное место, там реально создать место силы, на которое хотя бы один раз приедет каждый житель республики. Основные доминанты, на которые можно опираться: сама гора, озеро и развалины Гулага. Там нет урбанистики, есть где искупаться, где покататься на велосипедах. Но к горе надо проявлять больше уважения. Я бы запретил так близко подъезжать к горе. Нужно сделать парковку за 500-1000 метров, чтобы люди шли пешком».
По словам Сергея Капкова, вопрос о том, надо ли разрешать подниматься на гору – дискуссионный, его нужно решить жителям республики.

Эксперт находится в Башкирии по приглашению врио главы Башкортостана Радия Хабирова. Он разработает стандарты благоустройства территорий республики.

Сергей Капков посетил Торатау в рамках подготовки к созданию геопарка. Как сообщало агентство «Башинформ», геопарк «Торатау» был создан указом врио главы республики в декабре прошлого года. В его состав вошли уже существующие особо охраняемые природные территории — шиханы Тратау и Юрактау, а также ряд других уникальных объектов двух районов — Ромадановский овраг, Хазинская пещера, источник Берхомут, пещеры Зигановка, Еласын, Олимпия, озеро Тугар-Салган, участок горы Алатау, Иткуловское болото, государственный природный заказник «Ишимбайский», пещеры Салавата Юлаева и Таш-Ой, скала «Калим-Ускан».

Теги: Торатау, Сергей Капков
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