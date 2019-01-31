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31 января Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Молодежном технопарке УГНТУ начался семинар по налаживанию международных контактов

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Фото: УГНТУ

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

30 января в Молодёжном технопарке начал работу семинар «Researcher Connect» для аспирантов и молодых учёных. Он проводится при поддержке Национального фонда подготовки кадров.

«Курс существует уже давно, – рассказал директор проектного офиса УГНТУ Руслан Мазитов. – Он разработан британскими специалистами для молодых учёных, чтобы улучшить качество научных коммуникаций. Семинар будет проходить в течение трех дней. Он состоит из нескольких модулей. Один посвящён академическому письму, второй – самопрезентации аспирантов, подготовке заявок на гранты. Крупный блок посвящён налаживанию международных контактов. Он называется «Научная коллаборация». Упор сделан на умение создавать и поддерживать новые контакты в академической среде».

В семинаре участвуют молодые преподаватели УГНТУ и других вузов республики. Среди желающих принять участие был проведён предварительный отбор. Среди требований – уровень владения английским не ниже В2, публикации на иностранном языке, подготовленные совместно с зарубежными партнёрами. На третий день будут подведены итоги, участники получат сертификаты.

Researcher Connect способствует развитию навыков, помогающих получить грант, установить международное партнерств, подготовить публикации и выступления на английском, использовать современные онлайн-инструменты для повышения видимости и цитируемости работ ученого и его организации. Программа реализуется при поддержке посольства Великобритании в России.

Семинар уже проводился в таких вузах, как Томский национальный исследовательский университет, РГУ нефти и газа имени Губкина, Тюменский государственный университет

Теги: угнту
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