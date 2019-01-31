Учения: в Уфе росгвардейцы уничтожили террористов, убивших сотрудников ГИБДД и гражданских

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина, фото автора/.

В Уфе 31 января прошел учебно-методический сбор с руководящим составом сил специального назначения Росгвардии. Подобный сбор проходит в России в третий раз. Первые два раза были организованы в Москве, в этом году выбрали местом проведения Уфу. В столицу республики прибыли 450 руководителей спецподразделений ОМОНа, СОБРа, военного спецназа.

«В Уфе имеется достаточная учебно-материальная база для проведения занятий. Здесь дислоцируется один из наших самых передовых отрядов специального назначения. Он носит имя генерал-майора Минигали Шаймуратова. Его имя является почетным для нас, для войск национальной гвардии. Кроме того, Башкирия для нас характерна тем, что здесь получили рождение и дальнейшее продвижение много офицеров, генералов, которые проходили и проходят службу в наших войсках. И, в целом, у нас сложились хорошие и теплые отношения с руководством Башкирии и с руководством Уфы. Гостеприимство самой республики и уфимцев отразилось на качественном проведении наших сборов», — сказал первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии, главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Меликов.

Он высоко оценил результаты служебно-боевой деятельности спецназа Росгвардии.

«Руководство федеральной службы уделяет особое внимание развитию сил специального назначения войск национальной гвардии. Это высокомобильные, хорошо оснащенные в техническом плане, укомплектованные высокопрофессиональными специалистами подразделения Росгвардии, способные решать поставленные задачи в любом регионе страны», — отметил генерал-полковник, обращаясь к участникам сбора.

Что касается технической оснащенности, росгвардейцы сегодня обеспечены всем необходимым для выполнения спецзадач.

«Но нет предела совершенству. Мы планируем совершенствовать вопросы технической оснащенности, прежде всего, в сфере защищённости наших военнослужащих и сотрудников при выполнении боевых задач, а также дальнейшее развитие новых технологий, которые сегодня приняты во всем мире. Это автоматизированная система управления, беспилотные комплексы, различного рода приборы наблюдения, бесконтактные средства охраны и досмотра, новые средства вооружения, техника» — Сергей Меликов.

Легенда учений

Террористы на пропускном пункте подъезжают к экипажу ГИБДД.

Начинается перестрелка. И с той и с другой стороны потери.

Несколько преступников бегут к забору, перелезают и скрываются на железнодорожном вокзале.

Остальные террористы бегут в лес, где происходит бой-столкновение.

Двоих боевиков уничтожают, остальным удается скрыться.

Злоумышленники убивают водителей снегоходов, захватывают транспорт и едут в поле.

В поле спускаются вооруженные парашютисты Росгвардии и уничтожают оставшихся боевиков.

Спецназ Башкирии показал максимум, на что способен!

«Мы проводим данный учебно-методический сбор в первую очередь для того, чтобы обобщить передовой опыт спецназа Росгвардии, — отметил генерал-полковник Сергей Меликов. — Силы специального назначения Росгвардии успешно выполняют поставленные задачи, поэтапно наращивая свой потенциал в интересах обеспечения общественной и государственной безопасности. Руководство ведомства высоко оценивает эффективность служебно-боевой деятельности сил специального назначения ведомства».