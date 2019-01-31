Фото: Ксения Калинина Руководитель ГИБДД Башкирии прокомментировал инцидент с избиением пассажира «маршрутки» Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Дарья Субботина/.

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал инцидент с избиением пассажира «маршрутки» — сотрудника агентства «Башинформ».

«Вчера в СМИ прошла информация, когда журналиста ударил водитель автобуса. В неадеквате водитель, так скажем. По-другому не могу подобрать слова. Мы — за дисциплину, за законность. У каждого человека есть свои права, — сказал руководитель ГИБДД Башкирии. — Каждый человек, видя, что водитель автобуса нарушает, должен подать то или иное заявление в организацию, которая контролирует это направление деятельности. Есть комиссии при администрациях районов, которые могут вызвать руководителя предприятия и составить административное дело. Каждый гражданин должен знать свои права и куда обращаться. Если водитель не предоставляет качественные услуги, то его можно привлечь и к уголовной ответственности. Алгоритмов много».

По данным региональной Госавтоинспекции, в Башкирии в прошлом году в результате 237 рейдов к административной ответственности было привлечено 3942 водителя транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. Направлено 30 информаций в Ространснадзор республики — о фактах ДТП с пострадавшими, управлении автобусами в нетрезвом состоянии, лишенными водительского удостоверения, неисправной рулевой и тормозной системами, без оформления маршрутной карты.

Как информировало агентство «Башинформ», прокурор Башкирии Андрей Назаров на заседании республиканского парламента сообщил, что по факту избиения 29 января водителем маршрутного автобуса сотрудника агентства «Башинформ» назначена доследственная проверка.