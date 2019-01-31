Комиссия по этике Курултая Башкирии осудила депутата КПРФ за драку с мужем помощницы

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Предновогодняя история с избиением депутата Госсобрания Башкирии Рустама Хафизова от КПРФ после новогоднего партийного корпоратива рассматривалась сегодня на заседании парламентской комиссии по депутатской этике.

Об инциденте сообщал портал «Собкор 02». По их данным, на новогоднем партийном мероприятии депутат Хафизов приставал к гражданской жене коллеги по КПРФ, заведующего сектором по молодежной политике республиканского отделения партии Яна Двинского. Девушка трудилась помощницей Хафизова и после того, как получила от своего шефа, находящегося, возможно, в нетрезвом состоянии, непристойное предложение, пожаловалась своему гражданскому мужу.

Двинский решил разобраться с депутатом Хафизовым по-мужски и, по разным версиям, толкнул либо ударил по лицу народного избранника.

Депутат написал заявление в полицию, где просил наказать Двинского и некоторых неустановленных лиц за нанесенные ему побои. А на самого Рустама Хафизова поступила жалоба в комиссию по депутатской этике Госсобрания Башкирии от помощника еще одного депутата от КПРФ, Дмитрия Чувилина, работавшего на выборах в парламент уполномоченным от партии Кирилла Ковальского. В нем Ковальский обвиняет Хафизова в клевете и в том, что депутат во время избирательной компании использовал труд несовершеннолетних.

Председатель парламентской комиссии по депутатской этике Рузалия Хисматуллина сказала, что такие истории не красят народных избранников.

«Депутаты должны вести себя достойно и не давать повода, чтобы их фамилии появлялись в СМИ и социальных сетях в таком негативном виде. Нас это не красит. Надо заниматься непосредственно деятельностью и делами, которые входит в наши полномочия, помогать решать проблемы избирателей. К сожалению, это уже второй случай, связанный с депутатом от КПРФ, который мы разбираем на нашей комиссии», — сказала Хисматуллина.

По словам депутата от КПРФ Ильгама Галина, данный инцидент будет сегодня рассмотрен на заседании партийного бюро.

Сам Рустам Хафизов пояснил, что он написал заявление в полицию по факту избиения и не будет комментировать ход следствия.

«Не я вынес эту историю в публичное пространство, а Двинский, и я считаю, что это спланированная провокация с его стороны, я так и написал в своем заявлении. Он, ни в чем не разобравшись, ударил меня. Потом, после конфликта, во время общения в другой день, Ян обещал забыть об этой истории, но соврал, и все это появилось в соцсетях и СМИ. С таким человеком я больше за стол переговоров садиться не буду», — сказал Рустам Хафизов.

Комиссия Госсобрания Башкирии обратила внимание своего коллеги на необходимость соблюдения депутатской этики и морально-нравственных норм поведения. Дальнейшее рассмотрение дела, возможно, продолжат после вынесения судебного решения, если оно будет не в пользу депутата.

Рустам Хафизов избрался в Госсобрание Башкирии по Черниковскому одномандатному избирательному округу № 4. С 2014 года – генеральный директор ООО «Газ-Сервис». Вместе с ним в депутатской фракции КПРФ работает его супруга Лия Хафизова, директор АНО ДПО «Уфимский учебно-консультационный центр «Ресурс», которая была избрана в Госсобрание по этому же округу, но по партийным спискам башкирских коммунистов.