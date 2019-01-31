Фото: автор Динар Гильмутдинов назвал рекордсменов по штрафам среди жителей Башкирии Фото: автор

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Начальник Госавтоинспекции Башкирии Динар Гильмутдинов на встрече с журналистами в медиацентре «Россия» 31 января назвал рекордсменов по штрафам среди жителей республики.

По его словам, самый злостный нарушитель ПДД живет в Альшеевском районе. Он «накатал» в прошлом году 102 нарушения на 258 тысяч рублей. На втором месте житель Илишевского района — 256 штрафов на 190 тысяч рублей. «Почетное» третье место занял уфимец. Он наездил 188 штрафов на 185 тысяч рублей.

Руководитель ведомства отметил, что все штрафы они уплатили.