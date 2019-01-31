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В Уфе на пешеходных переходах появились камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе на пешеходных переходах появились камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД Фото: автор

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На пешеходных переходах Уфы установлено 16 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД водителями. Об этом в медиацентре «Россия» 31 января сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов. По его словам, самые перспективные места — на улицах Мустая Карима и Коммунистической.

«Мы уже начали отправлять квитанции участникам дорожного движения. Люди пытаются оспаривать, но камера фиксирует, что водитель не пропустил пешехода. Автолюбители привыкнут, что за подобное правонарушение наказывают, и будут стараться не нарушать. Для нас важно, чтобы водители уважали пешеходов», — сказал руководитель ведомства.

По его словам, водителей дисциплинирует действующая система автоматической фиксации нарушений.

«Количество постоянно действующих аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД по республике составляет 199 единиц, из которых 35 работают в передвижном режиме. За 2018 год в отношении правонарушителей в автоматическом режиме вынесено 1 344 366 постановлений. По сравнению с 2017 годом рост составил 20,2% (+ 226 919)», — привел данные Динар Гильмутдинов.

Теги: ГИБДД
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