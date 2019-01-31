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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

НКО Башкирии с 1 февраля могут подавать заявки на конкурс Фонда президентских грантов

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В России 1 февраля начинается прием заявок от некоммерческих организаций на первый в 2019 году конкурс президентских грантов на развитие гражданского общества.

Первый этап пройдет до 15 марта, второй — с 10 июня по 31 июля, сообщили в Фо﻿нде президентских грантов.

Как отметил генеральный директор фонда Илья Чукалин, до конца весны также будет проведена оценка социального эффекта от проектов, поддержанных в 2017 году, большинство из которых завершилось в ноябре 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который закрепляет основные положения системы грантовой поддержки НКО, а также дает право координационному комитету фонда определять даты проведения конкурсов.

В 2019 году фонд проведет два конкурса, а также прием заявок на первый конкурс 2020 года. На предоставление грантов в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено восемь миллиардов рублей. Такая же сумма заложена на 2020 и 2021 годы.

В 2018 году некоммерческие организации Башкирии получили федеральное финансирование своих проектов на сумму более 60 млн рублей — это 56 победителей второго конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. Эти деньги планировалось направить на строительство площадок для инвалидов, покупку оборудования, обучение врачей и родителей тяжелобольных детей и другие важные и нужные цели. Агентство «Башинформ» подробно рассказывало о проектах-победителях.

Теги: НКО
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