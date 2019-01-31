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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимка развивает проект по башкирскому языку для малышей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Уфимка развивает проект по башкирскому языку для малышей Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Уфимка Эмилия Газтдинова два года назад стала мамой. Уже в самом начале своего родительства она обнаружила, как не хватает молодым родителям, говорящим на башкирском языке, колыбельных, потешек, скороговорок на родном языке.

«Начала искать песни, колыбельные и быстро поняла, что петь малышу и нечего», — говорит молодая мама. Выходила из положения — переводила русские сказки и поговорки на башкирский язык.

«Наши прабабушки знали весь этот детский фольклор, а вот бабушки уже воспитывались в советское время, поэтому помочь в этом не могли. Я стала искать в книгах, сборниках. По крупицам находила информацию и публиковала сначала в закрытом профиле на странице в «Инстаграм» jam_ilam﻿ — для своего удобства, чтобы находить ее по тегам. А потом решила делиться находками с такими же молодыми родителями», — рассказывает Эмилия.
По ее словам, детских книг на башкирском языке очень мало, да и детских поэтов, пишущих на башкирском языке, можно по пальцам пересчитать.

У башкирского народа очень богатый фольклор, и этим нужно пользоваться, убеждена Эмилия.

«Я переживаю, когда мои одноклассники-башкиры, создав семьи, воспитывают детей и говорят с ними на русском языке, объясняя это окружающей языковой средой. Но мне кажется, у детей-билингвов больше преимуществ, больше развития. И нас всех окружает русская культура, поэтому переживания о том, что дети не будут говорить на русском языке — беспочвенны», — говорит она.

Теги: башкирский язык, соцсети
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