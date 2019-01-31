Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.09 ↓

EUR 75.57 ↑

31 января Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Председатель Контрольно-счетной палаты Башкирии Рамиль Искужин покинул свой пост

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

Председатель Контрольно-счетной палаты Башкирии Рамиль Искужин покинул свой пост Фото: Андрей Старостин

[prefix]УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.На сегодняшнем пленарном заседании Госсобрания Башкирии депутаты приняли решение о досрочном освобождении Рамиля Искужина от должности председателя Контрольно-счетной палаты республики.

Спикер парламента Константин Толкачев пояснил, что Искужин написал личное заявление.

Рамиль Искужин возглавлял КСП с июня 2016 года. До этого он в разные годы работал прокурором Советского района Уфы, заместителем прокурора Башкирии, министром земельных и имущественных отношений республики, секретарем межведомственного Совета общественной безопасности, был членом Совета Федерации, избирался депутатом Госдумы пятого созыва.

Теги: контрольно-счетная палата, кадры
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе водитель «маршрутки» избил сотрудника агентства «Башинформ»
В Уфе накануне вечером на остановке общественного транспорта «Витаминный завод» в сторону Телецентра водитель маршрутной «ГАЗели» избил сотрудника агент
Три дня возил труп в багажнике: в Башкирии раскрыто убийство пропавшего без вести мужчины
Белорецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «убийство» по факту безвестного исчезновения 38-летнего мужчины. Как сообщил
Радий Хабиров о Восточном выезде из Уфы: Качкаев придумал, не дорыл и «убежал» в депутаты
В этом году Башкирия планирует привлечь из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на реализацию проекта Восточного выезда из Уфы. Об этом сообщил на совещ
В Уфе в мусорном баке нашли пакет с живым щенком внутри
В Уфе, в микрорайоне Инорс в мусорном баке нашли пакет с живым щенком внутри. Жестокие люди завязали животному полиэтиленовый мешок на голову и самог
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть