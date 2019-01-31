Председатель Контрольно-счетной палаты Башкирии Рамиль Искужин покинул свой пост
Председатель Контрольно-счетной палаты Башкирии Рамиль Искужин покинул свой пост Фото: Андрей Старостин
[prefix]УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.На сегодняшнем пленарном заседании Госсобрания Башкирии депутаты приняли решение о досрочном освобождении Рамиля Искужина от должности председателя Контрольно-счетной палаты республики.
Спикер парламента Константин Толкачев пояснил, что Искужин написал личное заявление.
Рамиль Искужин возглавлял КСП с июня 2016 года. До этого он в разные годы работал прокурором Советского района Уфы, заместителем прокурора Башкирии, министром земельных и имущественных отношений республики, секретарем межведомственного Совета общественной безопасности, был членом Совета Федерации, избирался депутатом Госдумы пятого созыва.