Имени Мурзина и Блохина - уфимцы предлагают названия улицам

УФА, 31 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

Более 200 вариантов названий новых улиц предложили уфимцы на конкурс, инициированный горсоветом. Как сообщили в пресс-службе мэрии, среди поступивших предложений появились проекты улиц Даяна Мурзина и Николая Блохина.

Даян Мурзин — герой Второй мировой войны, ставший легендой при жизни. Он организовал и возглавил партизанское движение на Украине, в Белоруссии, Молдавии и Чехословакии. Гитлер объявил его своим личным врагом и обещал за его поимку три миллиона рейхсмарок.

Назвать одну из улиц именем купца Николая Блохина предлагают его потомки. Это издатель, книготорговец, владевший большим книжным магазином (ныне магазин «Знание» на улице Ленина). Он основал в городе первую частную публичную библиотеку, которую затем передал городу. Известен как меценат, жертвовавший средства на строительство бесплатной больницы, Мариинской женской гимназии (ныне гимназия №3), Аксаковского народного дома (Башкирский театр оперы и балета). До 1930 года в Уфе была улица Блохинская, сейчас это улица Кавказская в Зеленой роще (соединяет ул. Менделеева и С. Перовской).