Житель села Жилино устроил несанкционированную свалку строительных отходов
Житель села Жилино устроил несанкционированную свалку строительных отходов Фото: ОНФ по РБ
УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Житель села Жилино под Уфой устроил свалку строительных отходов без соблюдения обязательных требований. С жалобой в региональное отделение ОНФ обратились его односельчане.
Общественники совместно с сотрудниками природоохранной прокуратуры и Уфимского территориального управления Минэкологии региона провели проверку по данному факту.
«Тревога сельчан вполне понятна, – отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Башкортостан Мурад Шафиков. – Горы строительных отходов не огорожены и находятся в непосредственной близости к жилой застройке. При временном хранении отходов нужно неукоснительно соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования. Чтобы исключить загрязнение почвы и попадание вредных веществ в грунтовые воды, площадка должна иметь искусственное водонепроницаемое покрытие, содержимое должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков. Необходимо учитывать и общественное мнение. В этом случае не выполнено ни одно из этих требований».В ходе общения владелец участка, где собран строительный мусор, поделился, что весной собирается реализовать отходы для дальнейшей отсыпки дорог. Вторичное использование строительных материалов часто применяется при дорожных работах.
«Безусловно, это хорошая практика, – рассказал Шафиков. – Но здесь возникает вопрос, насколько законно данный гражданин занимается этой деятельностью. Обращение со строительными отходами должно иметь четкое правовое регулирование. На это мы неоднократно обращали внимание властей, так как пригород Уфы буквально засыпан строительным мусором. Также мы не поняли, каким образом отходы после сноса зданий оказались у этого человека, кто ему их передал? У любых отходов должен быть паспорт, который подтвердил бы их класс опасности. С собственником участка проведена профилактическая работа, взято письменное объяснение, далее в ситуации будут разбираться уполномоченные органы».