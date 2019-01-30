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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Стало известно, из-за чего 12 детей и преподаватель попали в больницу Уфы с норовирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Стало известно, из-за чего 12 детей и преподаватель попали в больницу Уфы с норовирусом Фото: автор

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 12 школьников и одного преподавателя, попавших на прошлой неделе в городскую инфекционную больницу, 29 января выписали. Как сообщалось ранее, причиной госпитализации стало заболевание норовирусом.

Сегодня на встрече с журналистами в агентстве «Башинформ» руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Евгений Степанов рассказал о предварительных результатах эпидемиологического расследования.

«Кто виноват? Мы пока сделали вывод, что 12 детей и преподаватель, а также один сотрудник ресторана (кухни — прим. автора) заболели норовирусной инфекцией. Мы произвели отборы проб готовых продуктов, воды, обследовали сотрудников ресторана на наличие возбудителей. При лабораторном исследовании выявлено, что часть блюд не отвечает нормативным требованиям: либо была нарушена технология приготовления пищи или, возможно, температурный режим хранения. Мы предполагаем, с большой долей вероятности, что это пищевой способ передачи заболевания. Со слов пострадавших, они ели в ресторане винегрет. Больные связывают свое заболевание с употреблением, в частности, винегрета», — сообщил Евгений Степанов.

По его словам, ресторану вынесен временный запрет деятельности, чтобы предупредить распространение данного заболевания.

«Ресторану рекомендовано провести ревизию теплового и холодильного оборудования, гигиеническое обучение для сотрудников. Когда предписания Роспотребнадзора выполнят, суд примет решение по дальнейшей работе ресторана», — отметил спикер.

Как информировало агентство «Башинформ», в больницу с тошнотой и рвотой попали 12 детей и один преподаватель. Школьники вместе с учителями — всего 186 человек — приехали в столицу Башкирии для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады по биологии и проживали в отеле «Амакс Турист».

Теги: Роспотребнадзор, дети, вирус, болезни
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