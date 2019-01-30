В Уфе всем подъездам, включенным в адресный перечень многоквартирных домов, нужен ремонт

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УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе все подъезды, включенные в предварительный адресный перечень многоквартирных домов в 2019 году, нуждаются в ремонте. По Республике Башкортостан насчитывается 50 тысяч подъездов в многоквартирных домах, из них 26 тысяч нуждаются в ремонте. По поручению временно исполняющего обязанности Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, в регионе предстоит реализовать Республиканскую программу комплексного ремонта подъездов.

В муниципалитете был утвержден предварительный адресный перечень многоквартирных домов, в которых планируется проведение ремонта подъездов в 2019 году. Так, в соответствии с документом в Уфе планируется отремонтировать 1600 подъездов в многоквартирных домах с учетом резервного списка.

Однако, в последнее время в информационно-коммуникационной сети интернет начали появляться сообщения, в которых высказывается точка зрения, согласно которой ряд многоквартирных домов, включенных предварительный адресный перечень – не нуждается в ремонте подъездов. В частности, речь идет о многоквартирных домах по улице Б.Бикбая, 35/2 и проспекту Октября, 84/4.

Многоквартирный дом по улице Б. Бикбая, 35/2 2008 года постройки был включен в предварительный адресный перечень на основании неоднократных обращений жителей, председателя Совета данного МКД и ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района г. Уфы». В подъезде дома требуется ремонт ограждений лестничных маршей (повреждены или отсутствуют железные прутья ограждений), ремонт и покраска дверей на лестничных площадках, покраска стен подъездов, установка энергосберегающих светильников. Ремонт подъезда и лестничных клеток с момента постройки дома не производился. При этом, недавно был проведен косметический ремонт первого этажа подъезда после случившегося пожара

«Нас переселили по программе переселения из ветхого жилья. В ноябре прошлого года по инициативе и на средства жильцов была установлена система видеонаблюдения, чтобы следить за порядком в доме и вокруг него. Мы просим ремонт уже с 2016 года. Если тянуть дальше, то состояние подъезда будет таким же, как в тех домах, из которых нас когда-то переселили, и тогда денег на ремонт потребуется еще больше», – рассказала председатель Совета МКД по улице Б. Бикбая, 35/2 Светлана Лагутенкова.

Многоквартирный дом по проспекту Октября, 84/4 2004 года постройки был включен в резервный список предварительного адресного перечня на основании обращения в Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации ГО г.Уфа управляющей компании – ООО УК «ЖЭК». В целях повышения энергосберегающих свойств, в подъездах дома необходима замена деревянных дверей на переходных лоджиях. Состояние стеновых панелей, почтовых ящиков, входных групп – удовлетворительное.

«В подъездах нашего дома необходимо провести ремонт и покраску стен и потолков в подъездах, в последний раз данные виды работ проводились в 2010 году. Поэтому считаем решение о включении нашего дома в предварительный адресный перечень – абсолютно обоснованным», – сообщил председатель Совета МКД по проспекту Октября, 84/4 Андрей Малафеев.

Напомним, что в соответствии с рекомендованными Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан стандартами, в адресный перечень по ремонту подъездов многоквартирных домов были включены: подъезды, по которым имеются предписания, выданные Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору; подъезды, включенные в краткосрочные планы реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы, в том числе замена, лифтов; муниципальные программы по благоустройству дворовых территорий, в том числе, наружное освещение дворовых территорий, а также подъезды с истекшим нормативным сроком проведения текущего ремонта и заявкам жителей в управляющие компании.

Планируется, что до 20 февраля состоятся общие собрания собственников жилья многоквартирных домов. На них жители определят перечень необходимых работ, а также из числа собственников выберут ответственных лиц, которые будут отвечать за контроль и приемку работ.

Отметим, что до конца срока реализации Республиканской программы комплексного ремонта подъездов до 2024 года (включительно) на территории Уфы планируется отремонтировать все подъезды, включенные в перечень и нуждающиеся в ремонте.