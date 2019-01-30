Фото: Олег Яровиков В Уфе обнаружили сайты с рекламой интимуслуг и с информацией об изготовлении взрывчатки Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Прокуратура Уфы обнаружила в интернете сайты, которые «наносят вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних». В частности, на более чем 300 порталах размещена информация о продаже документов об образовании и медицинских справок, реклама об оказании интимных услуг, о способах изготовления взрывчатки, огнестрельного оружия и электроудочек, о продаже поддельных полисов ОСАГО, водительских удостоверений и справок 2-НДФЛ, о способах остановки газовых счетчиков.

Сотрудники надзорного органа обратились в суд с требованием признать опубликованные материалы запрещенными и ограничить к ним доступ.

«В настоящее время Управлением Роскомнадзора доступ к 260 интернет-страницам уже ограничен», — сообщили в пресс-службе ведомства.